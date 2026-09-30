Как подготовить квартиру к зиме — вопрос, который становится особенно актуальным накануне холодов и возможных отключений электроэнергии. ТСН собрала практические советы, что проверить в жилье и чем запастись, чтобы комфортно пережить зиму даже при перебоях со светом и теплом.

Отопление в квартире зимой — тема, к которой стоит готовиться заранее. Начинать нужно не с покупки десятков устройств, а с проверки самого жилья. Даже небольшие щели в окнах и входных дверях пропускают холодный воздух, поэтому их стоит закрыть уплотнителями.

Освещение на случай блэкаута

Заранее определите, каким светом будете пользоваться при отключениях, и проверьте повербанки и аккумуляторные устройства. Практичный вариант — аккумуляторные лампочки: пока есть ток, они заряжают встроенный аккумулятор, а при отключении работают автономно. Альтернатива — светодиодные USB-ленты, питающиеся от повербанка. Их нельзя накрывать тканью и ставить рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Что иметь дома

Стоит собрать зимний набор первой необходимости. В него входят заряженные повербанки и кабели, аккумуляторные лампы и фонарики, запас батареек, теплые одеяла и пледы, термоодеяло, грелка, термос, теплая многослойная одежда, уплотнители для окон и дверей, запас питьевой воды и продуктов, не требующих приготовления. Вещи лучше держать в одном месте, чтобы не искать их в темноте.

Как согреться без отопления

Если батареи остыли, уменьшайте потери тепла телом. Одевайтесь в несколько слоев — термобелье, свитер, теплые штаны и носки греют лучше, чем одна толстая одежда. Для сна подойдет теплый плед или электроплед, который можно питать от зарядной станции. Дополнительно согреться поможет резиновая или силиконовая грелка под одеялом возле ног, но ее следует оборачивать тканью, чтобы избежать ожога.

Как сохранить тепло и утеплить окна

Когда отопление работает нестабильно, не заставляйте радиаторы мебелью и не закрывайте их плотными шторами. За батареей можно установить теплоотражающий материал, чтобы направить тепло в комнату. При сквозняках проверьте уплотнители: мелкие щели закрывают силиконовыми или самоклеящимися лентами, а для окон существуют теплоотражающие пленки. Вечером закрывайте окна шторами или жалюзи — это дополнительный барьер между холодным стеклом и комнатой.

Влажность и быстрый чек-лист перед зимой

Если жилье долго не отапливается, может накапливаться влага. Для небольших помещений подходят бытовые поглотители влаги с гранулами хлорида кальция — их держат там, где не достанут дети и животные. А напоследок пройдитесь по жилью: проверьте герметичность окон и дверей, зарядите повербанки и фонарики, сложите теплые вещи в одном месте и проверьте исправность электроприборов.

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