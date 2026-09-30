Субсидию на оплату коммуналки можно оформить онлайн через портал «Дія» — без личного визита в Пенсионный фонд и бумажного заявления. Рассказываем пошагово, какие данные подготовить, как заполнить заявление и где проверить результат.

Субсидию на оплату коммуналки можно оформить онлайн через портал «Дія» — без очередей, бумажного заявления и визита в Пенсионный фонд. Услуга бесплатная, а заявление рассматривает Пенсионный фонд Украины.

Сначала подготовьте паспорт и налоговый номер, номер банковского счета IBAN, лицевые счета за коммунальные услуги и данные обо всех жильцах помещения. IBAN начинается с букв UA и состоит из 29 символов — его можно найти в банковском приложении или договоре с банком.

Как сообщает издание «На пенсії», на портале diia.gov.ua в поиске нужно написать «субсидия» и выбрать услугу «Заявление на субсидию». Для входа понадобится BankID или электронная подпись: пароль от банковского приложения и PIN-код карты никому передавать нельзя.

Как заполнить заявление онлайн

После авторизации часть данных подтянется автоматически — проверьте фамилию, дату рождения, паспортные данные и налоговый номер. Далее укажите адрес жилья и свой статус: собственник, арендатор или внутренне перемещенное лицо. Для ВПЛ субсидию могут назначить по месту фактического проживания даже без регистрации.

Выберите коммунальные услуги — электроэнергию, газ и его распределение, отопление, воду и водоотведение, вывоз отходов. Для каждой услуги указывают название поставщика и номер лицевого счета из платежки, а также IBAN, куда будут поступать деньги.

Добавьте всех зарегистрированных и тех, кто фактически проживает в квартире: Пенсионный фонд учитывает и состав домохозяйства, и состав семьи. Перед отправкой еще раз проверьте адрес, счета и реквизиты, подпишите заявление электронной подписью. Решение рассматривают до 30 календарных дней, результат — в личном кабинете или на электронной почте.

Что делать, если возникли вопросы

Звоните в Пенсионный фонд Украины по бесплатному номеру 0 800 503 753. Если «Дія» не работает, заявление принимают и через вебпортал ПФУ portal.pfu.gov.ua — в разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите «Заявление на жилищную субсидию или льготу». Официальная страница услуги доступна на портале «Дія».

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