В Украине мужчины в возрасте 23–24 лет оказались в правовой «серой зоне»: выезд за границу для них уже закрыт, но оформить бронирование через предприятие они до сих пор не могут. Рассказываем, почему так произошло и как суды решают споры.

Бронирование от мобилизации в Украине для работников в возрасте 23–24 лет фактически недоступно: закон позволяет оформить отсрочку лишь военнообязанным, а молодые люди в этом возрасте еще считаются призывниками. О правовой «серой зоне» идет речь в разборе «Судебно-юридической газеты», который передает Новини.LIVE.

Мужчины 23–24 лет оказались в законодательной ловушке. Выезд за границу для них уже закрыт: согласно правилам пересечения границы (постановление Кабмина № 57, пункт 2-19), возрастное исключение действует только до 22 лет включительно. Это официально подтверждают и в Министерстве образования.

Однако после 23 лет молодой человек остается обычным призывником. Его не могут принудительно мобилизовать на общих основаниях, но и забронировать на критически важном предприятии тоже невозможно. Закон позволяет предоставлять бронь исключительно военнообязанным.

Что отвечают в госорганах

В государственных органах проблему пока не решают. Министерство экономики констатирует, что портал «Дия» просто не пропускает заявки на призывников, а новых механизмов бронирования для молодежи 23–24 лет ведомство не готовит. В Минобороны подтверждают: забронировать таких работников технически и юридически невозможно.

Более того, государство даже не учитывает, сколько призывников работает на критически важных предприятиях — отдельной статистики просто нет. «До 25 лет обычный призывник не является военнообязанным. Именно поэтому предприятие критической важности не может забронировать такого работника, даже если он годами работает на предприятии и занимает критически необходимую должность», — поясняют в статье.

Гонка с ТЦК в день 25-летия

Испытания начинаются в день, когда юноше исполняется 25 лет — он автоматически переходит в статус военнообязанного. Поскольку заранее подать списки нельзя, работодатели вынуждены устраивать «гонку» с военкоматами: кто быстрее оформит документы. Очень часто ТЦК успевает мобилизовать специалиста до того, как «Дия» завершит бронирование.

Ситуацию усугубляет беспорядок в базах данных. Фейковые статусы в «Обереге», ошибочные записи о розыске и несинхронизированные реестры вынуждают человека обращаться в ТЦК или ЦНАП лично, что нередко заканчивается мгновенным призывом.

Судебная практика: реальные дела

Суды уже завалены делами об ошибках ТЦК. В частности, 24 августа 2026 года Волынский окружной админсуд (дело № 140/5117/26) отменил у молодого человека незаконный статус «резервист». Военкомат принудительно направил его на ВЛК еще до достижения 25 лет и присвоил этот статус, что лишило работодателя возможности оформить бронь через «Дию». Суд обязал ТЦК изменить статус на «военнообязанный» и снять фальшивый розыск.

В другом деле (№ 520/10537/25) суд разбирался с расхождением данных между военкоматами. Мужчина сменил ТЦК еще в октябре 2018 года, но «Резерв+» показывал, что он до сих пор числится по старому адресу и считается нарушителем. Судьям пришлось применить приказ МОУ № 94 и постановление Кабмина № 559, чтобы заставить новый ТЦК поставить мужчину на учет, а старый военкомат — удалить вымышленные нарушения.

Мгновенная мобилизация вместо отсрочки

Отдельная проблема — мгновенный призыв прямо во время оформления документов. Например, 7 апреля 2026 года учитель гимназии из Тернопольской области подал через ЦНАП заявление на отсрочку (пункт 2 части 3 статьи 23 Закона № 3543-XII). В тот же день в ТЦК документы проигнорировали: мужчине заявили, что в 25 лет он числится призывником, а перевести его в запас могут только через ВЛК.

Учителя принудительно обследовали, сразу выдали приказ о мобилизации, и уже на следующий день его зачислили в воинскую часть. Тернопольский окружной админсуд (дело № 500/2499/26) отменил эти приказы. Судьи напомнили о пункте 63 Порядка № 560: пока комиссия рассматривает заявление об отсрочке, человека категорически запрещено направлять на медкомиссию и мобилизовывать.

Что делать, если вы в «серой зоне»

Если вам 23–24 года и работодатель не может оформить бронирование, юристы советуют прежде всего проверить свой статус в «Резерв+» и «Обереге». Любые несоответствия (чужой ТЦК, ложный «розыск», статус «резервист») стоит обжаловать — суды уже массово встают на сторону людей в таких спорах. Своевременно обновляйте данные в «Резерв+», ведь, как показала практика, статус призывника иногда может служить надежной защитой от незаконной мобилизации.

В то же время специалисты подчеркивают: если 23–24-летнего призывника нельзя забронировать именно потому, что он еще не военнообязанный, должен существовать понятный механизм, который позволит работодателю оформить бронирование в момент изменения этого статуса — до наступления необратимой ситуации. Пока такого механизма нет, вопрос приходится решать через суд.

Ранее Politeka сообщала, статус резервиста в «Резерв+» блокирует бронирование — как исправить запись без визита в ТЦК.

Также Politeka сообщала, адвокат объяснил, что на самом деле означают цветные статусы в «Резерв+».