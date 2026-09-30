Мобілізація в Україні триває, і чимало військовозобов'язаних за кордоном досі отримують повістки за старою адресою прописки — юрист пояснив, куди має приходити цей документ насправді та що робити в разі порушення правил.

Мобілізація в Україні та правила повісток для військовозобов'язаних за кордоном знову викликають питання. Адвокат Роман Кичко в коментарі «Українському радіо» пояснив, чи може ТЦК направити повістку людині, яка живе за межами України, і куди вона повинна приходити за правилами.

За словами юриста, якщо військовозобов'язаний через застосунок «Резерв+» вніс і підтвердив актуальне місце проживання — навіть якщо це адреса за кордоном — надалі повістки повинні надсилатися саме за уточненою адресою відповідно до чинних правил направлення.

«Тобто якщо людина, наприклад, проживає в США й уточнила свою американську адресу, то їй не можуть приходити повістки з адресою реєстрації в Україні. Головне — уточнити цю адресу, тому що актуальні відомості про адресу автоматично не підтягуються», — навів приклад Роман Кичко.

Водночас на практиці трапляються випадки, коли повістки все одно надсилають за старою українською адресою. Одна з ключових причин — відсутність механізму направлення таких документів за кордон.

«Оскільки його немає, простіше направити повістку — хоч і не зовсім із дотриманням правил — за українською адресою, яка є в реєстрі. У таких випадках я завжди раджу, якщо в людини є бажання довести свою правоту, написати звернення до ТЦК», — підсумував адвокат.

Що робити, якщо повістка прийшла на стару адресу

До звернення варто додати докази, що людина виїхала за кордон, уточнила закордонну адресу в «Резерв+» і що повістка прийшла з порушенням правил. Це допоможе довести правоту перед ТЦК.

Спершу уточнити актуальну адресу проживання в застосунку «Резерв+», якщо цього ще не зроблено.

Якщо повістка прийшла за старою адресою прописки — написати звернення до ТЦК.

До звернення додати докази виїзду за кордон і підтвердження уточненої закордонної адреси.

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