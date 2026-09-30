Мобилизация в Украине продолжается, и немало военнообязанных за границей до сих пор получают повестки по старому адресу прописки — юрист объяснил, куда на самом деле должен приходить этот документ и что делать при нарушении правил.

Мобилизация в Украине и правила повесток для военнообязанных за границей снова вызывают вопросы. Адвокат Роман Кичко в комментарии «Украинскому радио» объяснил, может ли ТЦК направить повестку человеку, который живет за пределами Украины, и куда она должна приходить по правилам.

По словам юриста, если военнообязанный через приложение «Резерв+» внес и подтвердил актуальное место проживания — даже если это адрес за границей — в дальнейшем повестки должны отправляться именно по уточненному адресу согласно действующим правилам направления.

«То есть если человек, например, проживает в США и уточнил свой американский адрес, то ему не могут приходить повестки с адресом регистрации в Украине. Главное — уточнить этот адрес, потому что актуальные сведения об адресе автоматически не подтягиваются», — привел пример Роман Кичко.

Вместе с тем на практике бывают случаи, когда повестки все равно отправляют по старому украинскому адресу. Одна из ключевых причин — отсутствие механизма направления таких документов за границу.

«Поскольку его нет, проще направить повестку — хоть и не совсем с соблюдением правил — по украинскому адресу, который есть в реестре. В таких случаях я всегда советую, если у человека есть желание доказать свою правоту, написать обращение в ТЦК», — подытожил адвокат.

Что делать, если повестка пришла по старому адресу

К обращению стоит приложить доказательства, что человек выехал за границу, уточнил заграничный адрес в «Резерв+» и что повестка пришла с нарушением правил. Это поможет доказать правоту перед ТЦК.

Сначала уточнить актуальный адрес проживания в приложении «Резерв+», если этого еще не сделано.

Если повестка пришла по старому адресу прописки — написать обращение в ТЦК.

К обращению приложить доказательства выезда за границу и подтверждение уточненного заграничного адреса.

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