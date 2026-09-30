Средняя зарплата в Украине достигла 31 892 гривны — за год она выросла на 23,1%.

Зарплата и стаж для выплат напрямую определяют доходы украинцев — в августе 2026 года средняя зарплата в Украине составила 31 892 гривны. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

За год эта сумма выросла на 23,1%, однако по сравнению с июлем средняя зарплата немного снизилась — на 1,1%.

Самые высокие и самые низкие зарплаты по регионам

Больше всего платят в Киеве — средняя зарплата здесь составила 48 705 гривен. Далее идут Луганская область с 33 981 гривной и Киевская область с 32 404 гривнями.

Самые низкие показатели зафиксированы в Черновицкой области — 22 807 гривен, и Кировоградской области — 22 869 гривен. Разница между столицей и «аутсайдерами» списка достигает более 25 тысяч гривен.

Разрыв по видам деятельности

Самую высокую среднюю зарплату получают работники сферы информации и телекоммуникаций — 79 170 гривен. Меньше всего — в образовании, где средняя зарплата составляет 19 109 гривен. То есть разрыв между наиболее и наименее оплачиваемыми отраслями превышает четыре раза.

В августе большинство отраслей зафиксировало снижение зарплат по сравнению с июлем. Меньше всего доходы упали в сфере админуслуг — на 0,4%, а больше всего — в медицинской и социальной сферах, на 6,2%.

В то же время в части сфер оплата выросла на 0,1–4,7%: в строительстве, IT, науке, торговле, госуправлении и обороне, недвижимости, а также в культуре и спорте.

Отдельно Госстат сообщает о задолженности: по состоянию на 1 сентября 2026 года долг по выплате зарплат в Украине достиг 3,8 млрд гривен.

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