Середня зарплата в Україні сягнула 31 892 гривні — за рік вона зросла на 23,1%.

Зарплата і стаж для виплат напряму визначають доходи українців — у серпні 2026 року середня зарплата в Україні становила 31 892 гривні. Про це повідомила Державна служба статистики України.

За рік ця сума зросла на 23,1%, однак порівняно з липнем середня зарплата трохи зменшилася — на 1,1%.

Найвищі та найнижчі зарплати по регіонах

Найбільше платять у Києві — середня зарплата тут склала 48 705 гривень. Далі йдуть Луганська область із 33 981 гривнею та Київська область із 32 404 гривнями.

Найнижчі показники зафіксовано у Чернівецькій області — 22 807 гривень, та Кіровоградській області — 22 869 гривень. Різниця між столицею та «аутсайдерами» списку сягає понад 25 тисяч гривень.

Розрив за видами діяльності

Найвищу середню зарплату отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій — 79 170 гривень. Найменше — в освіті, де середня зарплата становить 19 109 гривень. Тобто розрив між найкраще і найгірше оплачуваними галузями перевищує чотири рази.

У серпні більшість галузей зафіксувала зниження зарплат порівняно з липнем. Найменше доходи впали у сфері адмінпослуг — на 0,4%, а найбільше — у медичній та соціальній сферах, на 6,2%.

Водночас у частині сфер оплата зросла на 0,1–4,7%: у будівництві, IT, науці, торгівлі, держуправлінні та обороні, нерухомості, а також у культурі й спорті.

Окремо Держстат повідомляє про заборгованість: станом на 1 вересня 2026 року борг із виплати зарплат в Україні сягнув 3,8 млрд гривень.

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