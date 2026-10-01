Отмена отсрочки от мобилизации может происходить автоматически — система периодически проверяет основания военнообязанного и просто убирает освобождение из "Резерв+", если не находит подтверждения.
Кто может потерять отсрочку автоматически
Адвокат Алексей Мендрух объяснил в комментарии для 24 Канала: в условиях мобилизации в Украине не все категории имеют постоянно действующую отсрочку. Постановление Кабинета Министров №560 определяет случаи, когда освобождение от мобилизации отменяют или не продлевают. Вот шесть основных причин.
- Долг по алиментам. Многодетным отцам отсрочку отменяют, если задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца.
- Старшему ребенку исполнилось 18. Отцы троих детей теряют право, когда старший ребенок становится совершеннолетним. Отсрочка сохраняется, если кто-то из детей учится в вузе и ему еще нет 18 лет.
- Неявка на повторный осмотр. Право на отсрочку у лиц с инвалидностью действует, пока действителен вывод. Кто не пришел вовремя на осмотр (кроме пожизненного статуса) — теряет освобождение.
- Переход на заочную форму. Студентам отменяют отсрочку после перевода с дневной или дуальной формы на заочную, а также в случае академического отпуска.
- Истек вывод об уходе. Ухаживающим отсрочку отменяют, если вывод врачебно-консультативной комиссии (форма №080-4/о) истек и его не продлили или человек больше не нуждается в уходе.
- Ребенку с инвалидностью — 18 лет. Также освобождение исчезает, если заболевание ребенка, за которым ухаживал военнообязанный, прошло.
Как проверить свою отсрочку
Юрист подчеркнул: надпись "до окончания мобилизации" не означает, что отсрочка бессрочная. Нужно загрузить электронный военно-учетный документ в PDF, посмотреть поле "Отсрочка" и сформировать полную выписку, чтобы увидеть точную дату действия.
Изменить основание отсрочки можно еще во время действия другой. Заявление на переоформление подают через ЦНАП, а для доступных в цифровой системе случаев — через электронные сервисы. Прежняя отсрочка при этом продолжает действовать.
Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: выпустят ли за границу мужчину с отсрочкой для сопровождения жены.
Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: можно ли выехать за границу после снятия с воинского учета.