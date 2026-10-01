Мобилизация в Украине продолжается, и не все военнообязанные имеют бессрочную отсрочку от призыва. Постановление Кабмина №560 определяет основания, по которым освобождение от мобилизации отменяют автоматически — адвокат Алексей Мендрух назвал шесть таких случаев.

Отмена отсрочки от мобилизации может происходить автоматически — система периодически проверяет основания военнообязанного и просто убирает освобождение из "Резерв+", если не находит подтверждения.

Кто может потерять отсрочку автоматически

Адвокат Алексей Мендрух объяснил в комментарии для 24 Канала: в условиях мобилизации в Украине не все категории имеют постоянно действующую отсрочку. Постановление Кабинета Министров №560 определяет случаи, когда освобождение от мобилизации отменяют или не продлевают. Вот шесть основных причин.

Долг по алиментам. Многодетным отцам отсрочку отменяют, если задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца.

Многодетным отцам отсрочку отменяют, если задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца. Старшему ребенку исполнилось 18. Отцы троих детей теряют право, когда старший ребенок становится совершеннолетним. Отсрочка сохраняется, если кто-то из детей учится в вузе и ему еще нет 18 лет.

Отцы троих детей теряют право, когда старший ребенок становится совершеннолетним. Отсрочка сохраняется, если кто-то из детей учится в вузе и ему еще нет 18 лет. Неявка на повторный осмотр. Право на отсрочку у лиц с инвалидностью действует, пока действителен вывод. Кто не пришел вовремя на осмотр (кроме пожизненного статуса) — теряет освобождение.

Право на отсрочку у лиц с инвалидностью действует, пока действителен вывод. Кто не пришел вовремя на осмотр (кроме пожизненного статуса) — теряет освобождение. Переход на заочную форму. Студентам отменяют отсрочку после перевода с дневной или дуальной формы на заочную, а также в случае академического отпуска.

Студентам отменяют отсрочку после перевода с дневной или дуальной формы на заочную, а также в случае академического отпуска. Истек вывод об уходе. Ухаживающим отсрочку отменяют, если вывод врачебно-консультативной комиссии (форма №080-4/о) истек и его не продлили или человек больше не нуждается в уходе.

Ухаживающим отсрочку отменяют, если вывод врачебно-консультативной комиссии (форма №080-4/о) истек и его не продлили или человек больше не нуждается в уходе. Ребенку с инвалидностью — 18 лет. Также освобождение исчезает, если заболевание ребенка, за которым ухаживал военнообязанный, прошло.

Как проверить свою отсрочку

Юрист подчеркнул: надпись "до окончания мобилизации" не означает, что отсрочка бессрочная. Нужно загрузить электронный военно-учетный документ в PDF, посмотреть поле "Отсрочка" и сформировать полную выписку, чтобы увидеть точную дату действия.

Изменить основание отсрочки можно еще во время действия другой. Заявление на переоформление подают через ЦНАП, а для доступных в цифровой системе случаев — через электронные сервисы. Прежняя отсрочка при этом продолжает действовать.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: выпустят ли за границу мужчину с отсрочкой для сопровождения жены.

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