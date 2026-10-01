Супермаркети в Україні адаптують графік роботи до тривалих повітряних тривог — частина мереж повністю зупиняє продажі під час небезпеки, а інші працюють залежно від розташування та наявності укриття.

Ціни на продукти у супермаркетах в Україні непокоять покупців уже давно, а тепер мережі змінюють ще й графік роботи через тривалі повітряні тривоги. Як пише видання Delo.ua з посиланням на Асоціацію ритейлерів України, формат роботи переглядають мережі Varus, Metro, Auchan та Spar.

Як працюють супермаркети під час тривог

Auchan та Metro припиняють роботу під час повітряних тривог незалежно від характеру загрози — дронової чи ракетної. За 2025 рік магазини Auchan через тривоги були зачинені понад 4000 годин, тобто фактично кожну десяту годину запланованої роботи. За статистикою Metro, працівник мережі в окремих випадках може втрачати через тривоги до половини робочого дня.

Магазини Spar залежать від розташування, наявності укриття та вимог безпеки: мережа реагує і на «жовтий», і на «червоний» рівень небезпеки. На точки, розташовані в торгових центрах, додатково впливають правила безпеки самого ТРЦ. В окремо розташованих магазинах покупці можуть швидше зробити покупки й залишити локацію.

У мережі Varus під час тривог діють відповідно до рекомендацій держорганів і правил для конкретного рівня небезпеки. Якщо роботу магазину призупиняють, команда переходить до укриття, а після відбою повертається до роботи.

Як змінилася поведінка покупців

Часті тривоги змушують українців проводити в магазинах менше часу. Ритейлери адаптують і торговий простір: крупи та базові продукти додатково розміщують на центральних алеях, щоб пришвидшити покупку. Покупці частіше планують візити завчасно, обирають магазини по дорозі або купують товари одразу на кілька днів.

Що варто знати перед походом у супермаркет

Перед візитом перевірте, чи магазин розташований у ТРЦ: під час тривог такі точки можуть зачинятися швидше та на довше. Окремо варто зважати на можливі обмеження продажу. Після атак на продовольчі склади АТБ ввела ліміт не більше 6 одиниць соціальних товарів в одні руки, а через перебої з поставками в мережі скоротився вибір шампунів, дезодорантів, дитячих підгузків та гречки.

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