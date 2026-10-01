Ціни на гречку в Україні знову зросли: у вересні крупа подорожчала одразу в кількох великих торговельних мережах. Розповідаємо, скільки тепер коштує кілограм і чому ціни поповзли вгору.

Високі ціни на продукти в Україні знову дають про себе знати — у вересні в торговельних мережах продовжила дорожчати гречана крупа. Як повідомляє УНІАН, за рік окремі позиції подорожчали більш ніж удвічі, а лише за останній місяць ціни в деяких магазинах зросли одразу на 10–23 гривні за кілограм.

Водночас дефіциту гречки до зими не очікується. Нинішнє прискорення цін фахівці пов'язують передусім зі зростанням попиту та проблемами з постачанням.

Чому дорожчає гречка

У вересні крупа помітно подорожчала, зокрема, у мережах Novus, «Сільпо» та «АТБ». Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий пояснив, що на ринок впливають нестабільна ситуація, підвищений попит на продукти тривалого зберігання та перебої з логістикою через пошкодження складської інфраструктури.

Як змінювалася ціна протягом року

Основне зростання цін на гречку розпочалося раніше через низький урожай. За словами Громового, торік Україна зібрала найменший урожай гречки за роки незалежності. Якщо рік тому кілограм крупи коштував близько 35 гривень, то на початку літа ціни піднялися до 60–70 гривень, а окремі позиції продавалися приблизно по 80 гривень за кілограм.

У серпні-вересні на ринок почав надходити новий урожай. Водночас площі посівів залишилися приблизно на рівні минулого року, тому суттєвого збільшення пропозиції не очікується. Це означає, що найближчими місяцями ціни на гречку навряд чи відчутно знизяться.

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