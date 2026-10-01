Штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ у 2026 році становить 20% від своєчасно не сплаченої суми, і нараховує його податкова служба окремим рішенням. ФОП, які прострочили внесок, мають сплатити суттєві суми — розповідаємо, скільки саме.

Пенсіонери можуть не платити частину податків, а ось решті фізичних осіб-підприємців єдиний соціальний внесок залишається обов'язковим — і за його прострочення з 1 серпня 2023 року знову нараховують штраф у розмірі 20% від несплаченої вчасно суми.

Мінімальний місячний внесок становить 1 902,34 гривні, а квартальний платіж ФОП — 5 707,02 гривні, розповів у коментарі 24 Каналу адвокат, доктор юридичних наук Яків Воронін. Штраф за статтею 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладається незалежно від причини прострочення — 20% своєчасно не сплаченої суми.

Градація стягнень така: несплачені 5 100 гривень коштують 680–1 360 гривень штрафу. Якщо сума більша, стягнення зростає до 1 360–2 040 гривень. Оскільки мінімальний квартальний внесок уже перевищує 5 100 гривень, за прострочення повного кварталу застосовується вища планка.

Хто має право не платити ЄСВ "за себе"

Від сплати внеску звільнені лише кілька категорій: пенсіонери за віком або вислугою років та особи з інвалідністю, які отримують пенсію чи соціальну допомогу; підприємці, які паралельно є найманими працівниками (якщо роботодавець сплатив за них внесок не менше мінімального); мобілізовані ФОП, яким закон дає 150 днів після демобілізації на звітність без штрафів; підприємці з тимчасово окупованих територій за переліком Мінрозвитку. ФОП на загальній системі може не платити за місяць, у якому не мав чистого доходу.

За неподання звітності щодо ЄСВ передбачено штраф 10 неоподатковуваних мінімумів — 170 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання. Повторне протягом року порушення коштує 60 мінімумів, тобто 1 020 гривень. За неподання самої декларації діє стаття 120.1 Податкового кодексу — 340 гривень, а за повторне порушення протягом року — 1 020 гривень.

Також передбачений штраф 10% за донарахування своєчасно не нарахованого внеску (сумарно не більше 50% донарахованої суми). Борг з ЄСВ, штрафи й пеня не мають строків давності: обов'язок сплатити недоїмку зберігається навіть за колишнім підприємцем, який давно закрив ФОП.

Що робити, щоб пільга запрацювала

Пільга не діє автоматично. Статус треба підтвердити документами: пенсійне посвідчення, довідка МСЕК, підтвердження сплати внеску роботодавцем або документи про мобілізацію. Інакше податкова за замовчуванням нарахує і внесок, і штрафи. За порушення з 1 березня 2020 року по 31 липня 2023 року штрафи не застосовуються, а пеня за той період списується.