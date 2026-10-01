Штраф за несвоевременную уплату ЕСВ в 2026 году составляет 20% от своевременно не уплаченной суммы, и начисляет его налоговая служба отдельным решением. ФОП, просрочившие взнос, должны заплатить существенные суммы — рассказываем, сколько именно.

Пенсионеры могут не платить часть налогов, а вот остальным физическим лицам-предпринимателям единый социальный взнос остаётся обязательным — и за его просрочку с 1 августа 2023 года снова начисляется штраф в размере 20% от не уплаченной вовремя суммы.

Минимальный месячный взнос составляет 1 902,34 гривны, а квартальный платёж ФОП — 5 707,02 гривны, рассказал в комментарии 24 Канала адвокат, доктор юридических наук Яков Воронин. Штраф по статье 165-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях налагается независимо от причины просрочки — 20% своевременно не уплаченной суммы.

Градация взысканий такая: не уплаченные 5 100 гривен стоят 680–1 360 гривен штрафа. Если сумма больше, взыскание возрастает до 1 360–2 040 гривен. Поскольку минимальный квартальный взнос уже превышает 5 100 гривен, за просрочку полного квартала применяется более высокая планка.

Кто имеет право не платить ЕСВ "за себя"

От уплаты взноса освобождены лишь несколько категорий: пенсионеры по возрасту или выслуге лет и лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь; предприниматели, которые параллельно являются наёмными работниками (если работодатель уплатил за них взнос не меньше минимального); мобилизованные ФОП, которым закон даёт 150 дней после демобилизации на отчётность без штрафов; предприниматели с временно оккупированных территорий по перечню Минразвития. ФОП на общей системе может не платить за месяц, в котором не имел чистого дохода.

За неподачу отчётности по ЕСВ предусмотрен штраф 10 не облагаемых налогом минимумов — 170 гривен за каждую неподачу или несвоевременную подачу. Повторное в течение года нарушение стоит 60 минимумов, то есть 1 020 гривен. За неподачу самой декларации действует статья 120.1 Налогового кодекса — 340 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 1 020 гривен.

Также предусмотрен штраф 10% за доначисление своевременно не начисленного взноса (суммарно не более 50% доначисленной суммы). Долг по ЕСВ, штрафы и пеня не имеют сроков давности: обязанность уплатить недоимку сохраняется даже за бывшим предпринимателем, который давно закрыл ФОП.

Что делать, чтобы льгота заработала

Льгота не действует автоматически. Статус нужно подтвердить документами: пенсионное удостоверение, справка МСЭК, подтверждение уплаты взноса работодателем или документы о мобилизации. Иначе налоговая по умолчанию начислит и взнос, и штрафы. За нарушения с 1 марта 2020 года по 31 июля 2023 года штрафы не применяются, а пеня за этот период списывается.