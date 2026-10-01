Компенсація за втрату роботи через війну стала доступна українцям: Міжнародний Реєстр збитків розширив перелік категорій і розпочав прийом заяв через портал «Дія».

Подати заяву на компенсацію в Україні тепер можна ще в одній категорії — Міжнародний Реєстр збитків розпочав прийом заяв від громадян, які втратили оплачувану роботу або дохід від самозайнятості через російську агресію, повідомляє 24 Канал з посиланням на «Дію».

Нова категорія A3.4 під назвою «Втрата оплачуваної роботи» розрахована на найманих працівників та осіб, які працювали на себе. Оформити заявку на майбутні репарації можна напряму через портал «Дія».

Право на реєстрацію збитків мають ті, хто мав оплачувану роботу або був самозайнятим, але втратив дохід після 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення. Для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток чи бізнес-активи внаслідок збройної агресії, діє окрема категорія A3.5 «Втрата приватного підприємництва».

Як подати заяву на компенсацію

Усі звернення до Реєстру приймаються в електронній формі через портал «Дія». Для подання потрібно обрати розділ «Репарації: міжнародний Реєстр збитків», вибрати категорію та заповнити заяву, надавши документи, що підтверджують факт втрати роботи чи доходів. Підтвердження особи відбувається за допомогою електронного підпису.

Фіксація збитків у реєстрі — перший крок до отримання компенсацій із майбутніх репарацій Росії. Сформований реєстр стане основою для роботи спеціальної комісії, яка розраховуватиме та виплачуватиме відшкодування.

Загалом у Реєстрі збитків уже відкрито 30 категорій заяв, що охоплюють фізичних осіб, бізнес, держустанови та громади. Серед найважливіших напрямів для пересічних громадян — відшкодування за пошкоджене або знищене житло, вимушене переміщення, втрату доступу до медичної допомоги, втрату можливості здобути освіту та шкоду здоров'ю. Крім того, можна подати заяви у разі загибелі близьких родичів або тяжких тілесних ушкоджень внаслідок обстрілів.

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