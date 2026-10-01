Подать заявление на компенсацию в Украине теперь можно ещё в одной категории — Международный Реестр убытков начал приём заявлений от граждан, потерявших оплачиваемую работу или доход от самозанятости из-за российской агрессии, сообщает 24 Канал со ссылкой на «Дію».

Новая категория A3.4 под названием «Потеря оплачиваемой работы» рассчитана на наёмных работников и тех, кто работал на себя. Оформить заявку на будущие репарации можно напрямую через портал «Дія».

Право на регистрацию убытков имеют те, кто имел оплачиваемую работу или был самозанятым, но потерял доход после 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения. Для физических лиц-предпринимателей, потерявших прибыль или бизнес-активы вследствие вооружённой агрессии, действует отдельная категория A3.5 «Потеря частного предпринимательства».

Как подать заявление на компенсацию

Все обращения в Реестр принимаются в электронной форме через портал «Дія». Для подачи нужно выбрать раздел «Репарации: международный Реестр убытков», выбрать категорию и заполнить заявление, предоставив документы, подтверждающие факт потери работы или доходов. Подтверждение личности происходит с помощью электронной подписи.

Фиксация убытков в реестре — первый шаг к получению компенсаций из будущих репараций России. Сформированный реестр станет основой для работы специальной комиссии, которая будет рассчитывать и выплачивать возмещение.

Всего в Реестре убытков уже открыто 30 категорий заявлений, охватывающих физических лиц, бизнес, госучреждения и общины. Среди важнейших направлений для рядовых граждан — возмещение за повреждённое или уничтоженное жильё, вынужденное перемещение, потерю доступа к медицинской помощи, потерю возможности получить образование и вред здоровью. Кроме того, можно подать заявления в случае гибели близких родственников или тяжёлых телесных повреждений вследствие обстрелов.

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