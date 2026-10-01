Национальный оператор «Укренерго» анонсировал почасовые отключения света до 8 часов в сутки для всех категорий потребителей в отдельных регионах Украины.

Графики отключения света в Черниговской области на 1 и 2 октября — лишь часть масштабных ограничений, которые вводит национальный оператор. «Укренерго» анонсировало почасовые отключения для потребителей в отдельных регионах Украины, сообщает Радио Свобода. Причина — последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Для промышленности и бизнеса оператор анонсировал графики ограничения мощности. Они будут действовать с 8 до 21 часа, то есть в течение большей части рабочего дня.

Для всех категорий бытовых потребителей вводят графики почасовых отключений объемом 0,5 очереди. Электроэнергии не будет в два промежутка: с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 — суммарно до 8 часов в сутки.

Причиной ограничений в компании называют последствия российских атак на энергообъекты. Уже из-за перегрузки оборудования, вызванной обстрелами, аварийные отключения применили в части районов Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей.

Отдельно в этот же день компания ДТЭК объявила экстренные отключения в Киеве и ввела графики в Киевской области — также из-за последствий ударов по энергетической инфраструктуре.

Как узнать график для своего адреса

Точные часы обесточивания для конкретного дома публикуют региональные операторы систем распределения — «облэнерго» — на своих сайтах и страницах в соцсетях. «Укренерго» просит потреблять электроэнергию рационально: перенести включение бойлеров, стиральных машин и других энергоемких приборов на ночные часы и заранее зарядить телефоны и павербанки.

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