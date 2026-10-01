Як отримати компенсацію за втрачену посилку — питання, до якого варто бути готовим, адже російські війська дедалі частіше обстрілюють поштові склади й відділення. Адвокат Євген Морозов пояснив, скільки повертає Нова пошта за знищене, пошкоджене чи загублене відправлення та куди звертатися, якщо компанія не хоче відшкодовувати збитки.

Російські війська дедалі частіше обстрілюють поштові склади та відділення, тож ніхто не застрахований від того, що посилку загублять, пошкодять або знищать. Як отримати компенсацію за втрачену посилку і повернути свої гроші, у коментарі УНІАН розповів адвокат Євген Морозов.

Дізнатися про долю відправлення можна у мобільному застосунку Нової пошти: у разі знищення статус змінюють на «Знищено внаслідок атаки РФ». Зателефонувавши на гарячу лінію, також можна уточнити, що сталося з посилкою. Згідно з публічним договором, компанія відповідає за збереження відправлення від моменту прийняття до передачі одержувачу або до завершення строку зберігання.

Пункти 6.2.1 та 6.2.2 договору чітко встановлюють: у разі повної втрати чи пошкодження з вини оператора він відшкодовує суму, що дорівнює оголошеній цінності, але не більше фактичної вартості, та повертає провізну плату.

Саме тому важливо вказувати повну оголошену вартість товару. Якщо товар коштував 10 000 гривень, а оголошена цінність становила лише 200 гривень, відшкодують саме 200 гривень. За часткового пошкодження компенсують відповідну частину оголошеної вартості.

Для відправлень вагою до 30 кг компенсація може сягати 1 мільйона гривень. Для посилок, які відправляють чи отримують через поштомат або пункт приймання-видачі, максимальна оголошена вартість становить 29 000 гривень. Юридичні особи за окремим погодженням можуть відправляти з більшою оголошеною вартістю.

Як оформити претензію та повернути гроші

У разі пошкодження зафіксуйте всі дефекти на камеру, а коробку огляньте одразу у відділенні чи в присутності кур'єра. Якщо упаковка пошкоджена, зробіть фото чи відео та попросіть працівника Нової пошти скласти акт із переліком недоліків. Вдома це можна оформити онлайн — через мобільний застосунок або особистий кабінет.

Якщо ви відмовляєтеся забирати посилку, акт оформлюють разом із працівником компанії, після чого подають претензію. У такому разі саме оператор має довести, що проблема виникла не з його вини, наголосив адвокат.

Гроші зазвичай виплачують відправнику — стороні, яка уклала договір перевезення та вказувала оголошену вартість. Для звернення знадобляться паспорт, чек та накладна. Якщо компанія відмовляється відшкодувати збитки, можна звернутися до суду: споживачі звільнені від судового збору за такими позовами, а суд стане на бік клієнта за наявності документального підтвердження.