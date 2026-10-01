Как получить компенсацию за утерянную посылку — вопрос, к которому стоит быть готовым, ведь российские войска всё чаще обстреливают почтовые склады и отделения. Адвокат Евгений Морозов объяснил, сколько возвращает Новая почта за уничтоженное, повреждённое или утерянное отправление и куда обращаться, если компания не хочет возмещать убытки.

Российские войска всё чаще обстреливают почтовые склады и отделения, поэтому никто не застрахован от того, что посылку утеряют, повредят или уничтожат. Как получить компенсацию за утерянную посылку и вернуть свои деньги, в комментарии УНИАН рассказал адвокат Евгений Морозов.

Узнать о судьбе отправления можно в мобильном приложении Новой почты: в случае уничтожения статус меняют на «Уничтожено вследствие атаки РФ». Позвонив на горячую линию, также можно уточнить, что случилось с посылкой. Согласно публичному договору, компания отвечает за сохранность отправления с момента его принятия до передачи получателю или до завершения срока хранения.

Пункты 6.2.1 и 6.2.2 договора чётко устанавливают: в случае полной утраты или повреждения по вине оператора он возмещает сумму, равную объявленной ценности, но не больше фактической стоимости, и возвращает провозную плату.

Поэтому важно указывать полную объявленную стоимость товара. Если товар стоил 10 000 гривен, а объявленная ценность составляла лишь 200 гривен, возместят именно 200 гривен. При частичном повреждении компенсируют соответствующую часть объявленной стоимости.

Для отправлений весом до 30 кг компенсация может достигать 1 миллиона гривен. Для посылок, которые отправляют или получают через почтомат или пункт приёма-выдачи, максимальная объявленная стоимость составляет 29 000 гривен. Юридические лица по отдельному согласованию могут отправлять с большей объявленной стоимостью.

Как оформить претензию и вернуть деньги

В случае повреждения зафиксируйте все дефекты на камеру, а коробку осмотрите сразу в отделении или в присутствии курьера. Если упаковка повреждена, сделайте фото или видео и попросите работника Новой почты составить акт с перечнем недостатков. Дома это можно оформить онлайн — через мобильное приложение или личный кабинет.

Если вы отказываетесь забирать посылку, акт оформляют вместе с работником компании, после чего подают претензию. В таком случае именно оператор должен доказать, что проблема возникла не по его вине, подчеркнул адвокат.

Деньги обычно выплачивают отправителю — стороне, заключившей договор перевозки и указавшей объявленную стоимость. Для обращения понадобятся паспорт, чек и накладная. Если компания отказывается возместить убытки, можно обратиться в суд: потребители освобождены от судебного сбора по таким искам, а суд встанет на сторону клиента при наличии документального подтверждения.