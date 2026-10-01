Штрафы за нарушение воинского учета на предприятии во время мобилизации в Украине могут достигать 59 500 гривен. В Министерстве обороны объяснили, кто именно и за что будет платить.
Как сообщает Министерство обороны Украины, за нарушение правил ведения персонального воинского учета в особый период предусмотрены существенные штрафы. Согласно статье 210-1 КУоАП, на должностных лиц юридического лица налагают штраф от 34 000 до 59 500 гривен.
Ответственность распределяют в зависимости от того, как именно ведется учет. Если воинский учет на предприятии вообще не ведут — штрафуют руководителя. Если учет есть, но ведется ненадлежащим образом, отвечать будет лицо, назначенное за это: кадровик или штатный инспектор.
Сколько штрафов могут выписать
Количество штрафов зависит от количества постановлений об административном правонарушении. Если нарушение выявили во время проверки, рассматривают одно административное дело — то есть налагают один штраф за все выявленные нарушения, а не отдельный за каждое.
Кто и когда проверяет воинский учет
Нарушения ведения воинского учета выявляют во время плановых и внеплановых проверок. Их проводят комиссии, в состав которых могут входить представители ТЦК и СП, государственных администраций, Государственной налоговой службы и Гоструда.
О плановой проверке предприятие обязательно уведомляют за 10 дней до ее начала — так что есть время подготовить документы. Внеплановые проверки могут проводиться без заблаговременного предупреждения.
Что стоит знать работодателю
- Штраф за нарушение воинского учета составляет от 34 000 до 59 500 гривен.
- Учет не ведут — штраф руководителю; ведут ненадлежащим образом — кадровику или штатному инспектору.
- Один штраф за все нарушения, выявленные во время одной проверки.
- О плановой проверке предупреждают за 10 дней.
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