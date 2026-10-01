Мобилизация в Украине продолжается, и за нарушение правил ведения воинского учета на предприятии должностным лицам грозит штраф от 34 000 до 59 500 гривен. В Министерстве обороны объяснили, кому именно и за что придется платить.

Штрафы за нарушение воинского учета на предприятии во время мобилизации в Украине могут достигать 59 500 гривен. В Министерстве обороны объяснили, кто именно и за что будет платить.

Как сообщает Министерство обороны Украины, за нарушение правил ведения персонального воинского учета в особый период предусмотрены существенные штрафы. Согласно статье 210-1 КУоАП, на должностных лиц юридического лица налагают штраф от 34 000 до 59 500 гривен.

Ответственность распределяют в зависимости от того, как именно ведется учет. Если воинский учет на предприятии вообще не ведут — штрафуют руководителя. Если учет есть, но ведется ненадлежащим образом, отвечать будет лицо, назначенное за это: кадровик или штатный инспектор.

Сколько штрафов могут выписать

Количество штрафов зависит от количества постановлений об административном правонарушении. Если нарушение выявили во время проверки, рассматривают одно административное дело — то есть налагают один штраф за все выявленные нарушения, а не отдельный за каждое.

Кто и когда проверяет воинский учет

Нарушения ведения воинского учета выявляют во время плановых и внеплановых проверок. Их проводят комиссии, в состав которых могут входить представители ТЦК и СП, государственных администраций, Государственной налоговой службы и Гоструда.

О плановой проверке предприятие обязательно уведомляют за 10 дней до ее начала — так что есть время подготовить документы. Внеплановые проверки могут проводиться без заблаговременного предупреждения.

Что стоит знать работодателю

Штраф за нарушение воинского учета составляет от 34 000 до 59 500 гривен.

Учет не ведут — штраф руководителю; ведут ненадлежащим образом — кадровику или штатному инспектору.

Один штраф за все нарушения, выявленные во время одной проверки.

О плановой проверке предупреждают за 10 дней.

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