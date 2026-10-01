Кто может не платить за отопление, если зимой в квартире холодно — приближается отопительный сезон, и адвокат Елена Воронкова объяснила, какие температурные нормы действуют по закону и когда плату за тепло можно уменьшить или не начислять вовсе.

Оплата отопления в квартире может быть уменьшена или вовсе не начисляться, если зимой в помещении холоднее установленной нормы. Как объяснила в эксклюзивном комментарии УНИАН адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, право не платить за некачественное тепло закреплено законом, поэтому потребителям стоит знать свои права.

Какая температура должна быть в квартире по нормам

Закон не устанавливает, какой должна быть температура самих батарей: показатель зависит от материала, и порой радиатор едва теплый на ощупь, хотя в комнате комфортно. Измерять нужно именно температуру воздуха, а не отопительных приборов.

По государственным строительным нормам в отопительный сезон в жилых комнатах должно быть не менее 18°, а в угловых комнатах — не менее 20°. Точная норма теплоносителя в трубопроводе, по которому вода подается в систему теплоснабжения, зависит от года утверждения проектной документации дома и вида помещения.

Как проверить температуру воздуха

Температуру измеряют не возле окна, не возле батареи и не на полу или потолке, а примерно по центру комнаты на уровне 1–1,5 метра от пола. Замер стоит зафиксировать на видео, чтобы иметь основание для обращения к поставщику услуги.

Для собственного контроля можно купить регистратор температуры, который автоматически фиксирует показатели через заданные промежутки времени; стоят такие приборы примерно от 300 до 3000 гривен. Однако для официальной фиксации нарушения все равно придется вызывать представителя поставщика.

Когда за отопление можно не платить

Кто может не платить за отопление — отвечает постановление Кабинета министров №127: если температура воздуха в жилье оказалась более чем на 6° ниже нормы, плата за поставку тепловой энергии не начисляется. Дополнительно за каждый градус отклонения предусмотрено уменьшение платы на 5%, то есть на коэффициент 0,05.

Что делать, если в квартире холодно

Сначала обратитесь к своему поставщику: его представитель должен прийти, измерить температуру и составить акт-претензию. Срок прибытия определен договором, но не позднее чем в течение суток. Если представитель не прибыл или безосновательно отказался подписать документ, потребитель может составить акт с участием не менее двух соседей-потребителей.

После проверки поставщик обязан провести перерасчет платы за отопление, если факт низкой температуры подтвердится. В то же время адвокат отмечает, что во время военного положения и атак РФ на тепловую инфраструктуру в квартирах может быть холоднее не по вине компании, поэтому массовые отказы от оплаты могут лишить бюджет средств на ремонт этих систем.

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