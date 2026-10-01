Хто може не платити за опалення, якщо взимку в квартирі холодно — наближається опалювальний сезон, і адвокат Олена Воронкова пояснила, які температурні норми діють за законом і коли плату за тепло можна зменшити або не нараховувати зовсім.

Оплата опалення у квартирі може бути зменшена або зовсім не нараховуватися, якщо взимку у приміщенні холодніше за встановлену норму. Як пояснила в ексклюзивному коментарі УНІАН адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, право не платити за неякісне тепло закріплене законом, тож споживачам варто знати свої права.

Яка температура має бути в квартирі за нормами

Закон не встановлює, якою має бути температура самих батарей: показник залежить від матеріалу, і часом радіатор ледь теплий на дотик, хоча в кімнаті комфортно. Вимірювати треба саме температуру повітря, а не опалювальних приладів.

За державними будівельними нормами під час опалювального сезону в житлових кімнатах має бути не менше ніж 18°, а в кутових кімнатах — не менше ніж 20°. Точна норма теплоносія в трубопроводі, яким вода подається в систему теплопостачання, залежить від року затвердження проєктної документації будинку та виду приміщення.

Як перевірити температуру повітря

Температуру вимірюють не біля вікна, не біля батареї і не на підлозі чи стелі, а приблизно по центру кімнати на рівні 1–1,5 метра від підлоги. Замір варто зафіксувати на відео, щоб мати підставу для звернення до постачальника послуги.

Для власного контролю можна купити реєстратор температури, який автоматично фіксує показники через задані проміжки часу; коштують такі прилади приблизно від 300 до 3000 гривень. Однак для офіційної фіксації порушення однаково доведеться викликати представника постачальника.

Коли за опалення можна не платити

Хто може не платити за опалення — відповідає постанова Кабінету міністрів №127: якщо температура повітря в житлі виявилася більш ніж на 6° нижчою за норму, плата за постачання теплової енергії не нараховується. Додатково за кожен градус відхилення передбачене зменшення плати на 5%, тобто на коефіцієнт 0,05.

Що робити, якщо в квартирі холодно

Спершу зверніться до свого постачальника: його представник має прийти, виміряти температуру й скласти акт-претензію. Строк прибуття визначено договором, але не пізніше ніж протягом доби. Якщо представник не прибув або безпідставно відмовився підписати документ, споживач може скласти акт за участю щонайменше двох сусідів-споживачів.

Після перевірки постачальник зобов'язаний провести перерахунок плати за опалення, якщо факт низької температури підтвердиться. Водночас адвокат зауважує, що під час воєнного стану та атак РФ на теплову інфраструктуру в квартирах може бути холодніше не з вини компанії, тож масові відмови від оплати можуть позбавити бюджет коштів на ремонт цих систем.

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