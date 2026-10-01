Подорожание квартир в областных центрах Украины за год в основном ускорилось. Больше всего однокомнатные квартиры прибавили в цене в Хмельницком и Львове, а самое дорогое жилье сейчас — в Ужгороде.

Подорожание квартир в Украине за последний год заметно ускорилось. Как сообщает OLX Недвижимость, больше всего однокомнатные квартиры подорожали в Хмельницком — на 20%, до около $44,7 тыс.

Где жилье подорожало больше всего

Второе место по темпам подорожания занял Львов: медианная цена квартиры выросла на 19% — до $77,2 тыс. Еще на 17% прибавили однокомнатные квартиры в Кропивницком и Виннице — до $31,8 тыс. и $59,2 тыс. соответственно.

В Одессе и Ивано-Франковске цены выросли на 16% — до $51,9 тыс. и $50,2 тыс. Ужгород, Тернополь и Сумы показали по +13%: $78,3 тыс., $52 тыс. и $24 тыс. Именно Ужгород возглавляет рейтинг городов с самыми дорогими 1-комнатными квартирами.

Медианная цена однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 4% — до $75 тыс. Столица заняла третье место по стоимости, уступив Ужгороду и Львову. На 4% подорожало жилье также в Днепре ($31,6 тыс.) и Чернигове ($34,2 тыс.).

Менее стремительную, но заметную динамику показали другие города: Житомир прибавил 11% (до $52 тыс.), Черкассы и Полтава — по 7% ($48,3 тыс. и $39,6 тыс.), Черновцы, Харьков и Николаев — по 6% ($60,2 тыс., $25,1 тыс. и $20,5 тыс.), а Запорожье — лишь 2% (до $16 тыс.).

Где цены снизились

Единственными областными центрами, где жилье за год подешевело, стали Ровно (минус 5%, до $55,5 тыс.) и Херсон (минус 14%, до $12 тыс.). Херсон остается городом с самой низкой медианной ценой однокомнатной квартиры в Украине.

В целом рынок 1-комнатных квартир в 2026 году демонстрирует рост. Активнее всего жилье дорожает на западе и в центре страны, тогда как в прифронтовых регионах квартиры остаются доступнее. На динамику цен влияют спрос, структура предложения и ситуация с безопасностью, отмечают аналитики OLX Недвижимость.

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