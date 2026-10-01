Мобілізація в Україні триває, і за порушення правил ведення військового обліку на підприємстві посадовим особам загрожує штраф від 34 000 до 59 500 гривень. У Міністерстві оборони пояснили, кому саме та за що доведеться платити.

Штрафи за порушення військового обліку на підприємстві під час мобілізації в Україні можуть сягати 59 500 гривень. У Міністерстві оборони пояснили, хто саме і за що платитиме.

Як повідомляє Міністерство оборони України, за порушення правил ведення персонального військового обліку в особливий період передбачені суттєві штрафи. Згідно зі статтею 210-1 КУпАП, на посадових осіб юридичної особи накладають штраф від 34 000 до 59 500 гривень.

Відповідальність розподіляють залежно від того, як саме ведеться облік. Якщо військовий облік на підприємстві взагалі не ведуть — штрафують керівника. Якщо облік є, але ведеться неналежно, відповідатиме особа, призначена за це: кадровик або штатний інспектор.

Скільки штрафів можуть виписати

Кількість штрафів залежить від кількості постанов про адміністративне правопорушення. Якщо порушення виявили під час перевірки, розглядають одну адміністративну справу — тобто накладають один штраф за всі виявлені порушення, а не окремий за кожне.

Хто і коли перевіряє військовий облік

Порушення ведення військового обліку виявляють під час планових і позапланових перевірок. Їх проводять комісії, до складу яких можуть входити представники ТЦК та СП, державних адміністрацій, Державної податкової служби та Держпраці.

Про планову перевірку підприємство обов'язково повідомляють за 10 днів до її початку — тож є час підготувати документи. Позапланові перевірки можуть проводитися без завчасного попередження.

Що варто знати роботодавцю

Штраф за порушення військового обліку становить від 34 000 до 59 500 гривень.

Облік не ведуть — штраф керівнику; ведуть неналежно — кадровику або штатному інспектору.

Один штраф за всі порушення, виявлені під час однієї перевірки.

Про планову перевірку попереджають за 10 днів.

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