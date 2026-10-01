Курс доллара в Украине в октябре может уверенно пересечь отметку 45 гривен — такой прогноз дают экономисты. На гривну будут давить остановка металлургических заводов, рост импорта и дефицит внешней торговли.

Курс доллара в Украине в октябре может уверенно пересечь отметку 45 гривен. Экономисты предупреждают: давление на гривну усиливается, поэтому валюта будет дорожать и дальше.

По состоянию на 30 сентября 2026 года средний курс в банках такой: доллар покупают по 44,54 грн, а продают по 45,05 грн. Официальный курс НБУ зафиксирован на уровне 44,86 грн за доллар. Евро покупают в среднем по 50,60 грн, продают по 51,28 грн, курс НБУ — 50,93 грн.

В кассах отдельных банков курс доллара на 30 сентября выглядит так: "ПриватБанк" — 44,30/44,90 грн, ПУМБ — 44,60/45,20 грн. "monobank" продает доллар по 44,99 грн, покупка в приложении — 44,55 грн. Данные приведены по информации Минфина.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН.ua прогнозирует, что в октябре доллар перейдет на новую ступень. По наиболее вероятному сценарию курс на межбанке составит 45,10–45,95 грн, наличный доллар — 45,50–46,00 грн, а евро — 51,00–51,50 грн.

На гривну в октябре будут давить сразу несколько факторов. Углубляется дефицит внешней торговли, поскольку металлургия остановилась из-за вражеских ударов. Растет импорт — топлива, товаров, продуктов и фармацевтики. Добавляет давление и удешевление евро относительно доллара, что ухудшает гривневую стоимость помощи партнеров в евро.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет октябрь решающим. Если Верховная Рада не примет более 30 законов, необходимых для разблокировки зарубежной финансовой помощи, Нацбанку придется девальвировать гривну. Сейчас официальный курс — 44,97 грн, но, по оценке эксперта, он может стабильно превысить 45 грн/доллар.

Что делать со сбережениями

На конец 2026 года Шевчишин оставляет оценку 45,5–46,7 грн за доллар — при условии энергетического перемирия и ритмичного внешнего финансирования. Такая волатильность означает: держать все сбережения в гривне рискованно. Эксперты советуют не бежать за самым высоким курсом, а распределять накопления между валютами в зависимости от потребностей — на короткий срок стабильность важнее дополнительных копеек на курсе.

Ранее Politeka сообщала, курс доллара в Украине превысил 45 гривен: экономист рассказал, чего ждать в октябре.