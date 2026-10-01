Цены на овощи в Украине за неделю изменились неравномерно: картофель и огурцы подорожали, а лук, наоборот, потерял в цене. Об этом свидетельствуют оптовые данные, собранные аналитическим проектом EastFruit.

Цены на овощи и фрукты в Украине за неделю изменились по-разному: часть позиций борщевого набора подорожала, а лук и ряд фруктов, наоборот, стали дешевле. Такие оптовые данные обнародовали аналитики проекта EastFruit.

Заметнее всего подорожал картофель — с 11–13 до 12–14 грн/кг. Это первое подорожание данного овоща на оптовом рынке за последнее время, отмечают специалисты.

В борщевом наборе также сузился вверх диапазон цен на морковь — с 10–15 до 12–15 грн/кг. А вот репчатый лук подешевел на гривню: теперь его отдают по 11–15 грн/кг против 12–16 грн/кг неделей ранее.

Немного прибавили в цене огурцы — с 30–55 до 40–60 грн/кг, тогда как помидоры остались стабильными на уровне 35–45 грн/кг. Увеличился разброс цен на кабачки (30–40 грн/кг вместо прежних 30–35) и баклажаны (40–60 грн/кг вместо 40–50).

Что произошло с фруктами и бахчевыми

Во фруктово-ягодном сегменте подешевели груши — с 25–60 до 20–50 грн/кг, а также виноград, который теперь торгуют в пределах 50–100 грн/кг против 60–120 грн/кг неделей ранее. Зато бахчевые выросли: арбузы — с 10–12 до 10–15 грн/кг, дыни — с 35–50 до 40–50 грн/кг.

Нектарины продают уже по 100–120 грн/кг, хотя неделю назад цена колебалась в пределах 80–110 грн/кг. А сливы за неделю подорожали вдвое — с 20–40 до 40–80 грн/кг.

Уточним: речь идет об оптовых ценах. На полках магазинов стоимость может отличаться в зависимости от наценки, региона и логистики, поэтому реальные суммы в чеке могут быть выше.

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