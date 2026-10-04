Подорожчання молочних продуктів в Україні продовжиться до кінця року — свіжа молочна продукція може зрости в ціні на 20–25%. Яких саме товарів це торкнеться і коли чекати першого підвищення, розповіла заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати — до кінця року молочна продукція може здорожчати ще на 20–25%. Про це в коментарі УНІАН розповіла заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

За її словами, зростання не буде різким, а відбуватиметься поступово — у кілька кроків. Перше часткове підняття цін можливе вже в жовтні. Далі все залежатиме від купівельної спроможності українців.

Що саме подорожчає

Як пояснила експертка, найбільше зростання торкнеться свіжої молочної продукції — саме вона може здорожчати на 20–25%. Сир та вершкове масло подорожчають менше, оскільки різко піднімати їхню вартість на внутрішньому ринку ризиковано: товар просто почнуть менше купувати.

Вершкове масло зараз активно дорожчає по всьому світу, однак в Україні за рік воно майже не змінилося в ціні. Причина — падіння цін на світовому ринку, тоді як тепер експортна вартість масла вже досягла рівня внутрішнього, і його почали активніше продавати в Європу.

Чому ціни підуть угору

Головний фактор подорожчання — дороге пальне для генераторів під час відключень світла. Дизель в Україні вже коштує близько 100 гривень за літр — удвічі дорожче, ніж рік тому. За розрахунками Асоціації виробників молока, використання генераторів додає до собівартості кожного літра молока 3–3,5 гривні.

Водночас виробництво молока в країні скоротилось: сумарно — приблизно на 12%, а в приватному секторі — одразу на 27%. Натомість на молочно-товарних фермах воно зросло на 4%. Заводи на 95% працюють саме на сировині з ферм, тож скорочення приватного сектора на ціни в магазинах практично не впливає.

Ситуація з торговими мережами

Окрема проблема, на яку звернула увагу Жупінас, — заборгованість торговельних мереж перед переробними підприємствами за поставлений товар. Після обстрілів складів розрахунки фактично завмерли і борги лише зростають. Початковою ланкою цього ланцюжка є фермер: якщо завод не отримає грошей за готову продукцію, він не заплатить фермеру за сире молоко.

«Ціни знижувати ніхто не буде, а от за рахунок акцій будуть якісь компромісні варіанти», — зазначила експертка в коментарі УНІАН.

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