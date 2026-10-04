Как обжаловать долг за коммуналку, если семья давно уехала из родного города и имеет справку ВПЛ.

Долги и выплаты в Украине для переселенцев нередко сводятся к коммуналке. В чат-бот «Юридический советник для ВПО» обратился господин Дмитрий* из Краматорска (имя изменено): семья давно уехала, имеет справку ВПО, а «Теплосеть» звонит и напоминает о задолженности за отопление за 2022–2026 годы.

«Может ли Теплосеть подать в суд за долги за отопление? Мы не проживали в Краматорске, все документы предоставлены. Каковы мои действия?» — спрашивает мужчина. Юристы отвечают честно: сам факт перемещения и справка ВПО не отменяют обязанности платить за жилищно-коммунальные услуги.

Когда можно добиться перерасчета

По отдельным услугам можно требовать перерасчет или не платить за период фактического непроживания более 30 дней — для этого нужно уведомить поставщика и документально подтвердить отсутствие. С централизованным отоплением сложнее: само отсутствие жильцов обычно не прекращает начисления, ведь тепловая энергия поставляется в дом. Поэтому стоит проверить, фактически ли предоставляли услугу, есть ли основания для перерасчета и правильно ли определена сумма.

Долг и военное положение: что говорит закон

По общему правилу военное положение не запрещает коммунальному предприятию обращаться в суд. Но есть исключение: постановление Кабмина № 206 запрещает взыскивать задолженность за ЖКУ, образованную после 24 февраля 2022 года на территориях, где велись или ведутся боевые действия, — для потребителей и членов их семей, которые выехали и предоставили справку ВПО или другие документы об отсутствии в жилье.

Ключевое здесь — проверить статус территории в соответствующий период, период возникновения долга и наличие подтверждения, что документы действительно передали поставщику услуг.

Взыщут ли долг за все четыре года

Не обязательно. Общая исковая давность — три года, но со 2 апреля 2020 до 4 сентября 2025 года действовали специальные правила течения исковой давности, поэтому срок для 2022–2026 считают отдельно. Суд не применяет исковую давность автоматически — о ней должна заявить сторона до вынесения решения. А действия, свидетельствующие о признании долга (в частности частичная оплата), могут повлиять на течение давности.

Что сделать в первую очередь

Оспорить долг за коммуналку реально, но действовать нужно письменно. Сначала попросите письменный расчет задолженности с суммами и периодами. Далее проверьте, есть ли у предприятия документы о вашем непроживании, и храните собственные копии с подтверждением принятия или отправки. Если начислено неправильно — подайте письменное заявление о перерасчете с подтверждающими документами.

Если дело уже в суде

В случае судебного приказа в течение 15 дней со дня вручения копии можно подать заявление о его отмене. Если подан иск — следует подать отзыв, приложить документы о непроживании, проверить правильность и периоды начислений, при наличии оснований заявить об исковой давности и обратить внимание суда на ограничения по взысканию.

Для поврежденного или разрушенного войной жилья действуют отдельные правила, но сам статус ВПО или расположение жилья на территории боевых действий не отменяют автоматически все начисления — важны вид услуги, период долга, статус территории и документы, предоставленные поставщику.

Ранее Politeka сообщала, долги за воду: в реестре должников уже 173 тысячи дел — лидирует Днепропетровщина.

Также Politeka сообщала, отключение света за долги: НКРЭКУ отменила плату за отключение и подключение для потребителей.