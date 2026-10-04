Як оскаржити борг за комуналку, якщо сім'я давно виїхала з рідного міста та має довідку ВПО.

Борги та виплати в Україні для переселенців нерідко зводяться до комуналки. До чат-бота «Юридичний порадник для ВПО» звернувся пан Дмитро* із Краматорська (ім'я змінено): сім'я давно виїхала, має довідку ВПО, а «Тепломережа» телефонує й нагадує про заборгованість за опалення за 2022–2026 роки.

«Чи може Тепломережа подати до суду за борги за опалення? Ми не проживали у Краматорську, усі документи надані. Які мої дії?» — питає чоловік. Юристи відповідають чесно: сам факт переміщення та довідка ВПО не скасовують обов'язку оплачувати житлово-комунальні послуги.

Коли можна добитися перерахунку

Для окремих послуг можна вимагати перерахунок або не платити за період фактичного непроживання понад 30 днів — для цього треба повідомити надавача та документально підтвердити відсутність. Із централізованим опаленням складніше: сама відсутність мешканців зазвичай не припиняє нарахування, бо теплова енергія постачається до будинку. Тому варто перевірити, чи фактично надавали послугу, чи є підстави для перерахунку та чи правильно визначено суму.

Борг і воєнний стан: що каже закон

За загальним правилом воєнний стан не забороняє комунальному підприємству йти до суду. Але є виняток: постанова Кабміну № 206 забороняє стягувати заборгованість за ЖКП, утворену після 24 лютого 2022 року на територіях, де велися або ведуться бойові дії, — для споживачів та членів їхніх сімей, які виїхали та надали довідку ВПО або інші документи про відсутність у житлі.

Ключове тут — перевірити статус території у відповідний період, період виникнення боргу та наявність підтвердження, що документи справді передали надавачу послуг.

Чи стягнуть борг за всі чотири роки

Не обов'язково. Загальна позовна давність — три роки, але з 2 квітня 2020 до 4 вересня 2025 року діяли спеціальні правила перебігу позовної давності, тому строк для 2022–2026 рахують окремо. Суд не застосовує позовну давність автоматично — про неї має заявити сторона до ухвалення рішення. А дії, що свідчать про визнання боргу (зокрема часткова сплата), можуть вплинути на перебіг давності.

Що зробити насамперед

Оскаржити борг за комуналку реально, але діяти треба письмово. Спочатку попросіть письмовий розрахунок заборгованості із сумами й періодами. Далі перевірте, чи має підприємство документи про ваше непроживання, та зберігайте власні копії з підтвердженням прийняття чи направлення. Якщо нараховано неправильно — подайте письмову заяву про перерахунок із підтвердними документами.

Якщо справа вже в суді

У разі судового наказу протягом 15 днів із дня вручення копії можна подати заяву про його скасування. Якщо подано позов — слід подати відзив, додати документи про непроживання, перевірити правильність і періоди нарахувань, за наявності підстав заявити про позовну давність та звернути увагу суду на обмеження щодо стягнення.

Для пошкодженого або зруйнованого війною житла діють окремі правила, але сам статус ВПО чи розташування житла на території бойових дій не скасовують автоматично всі нарахування — важливі вид послуги, період боргу, статус території та документи, надані надавачу.

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