За сентябрь цены на АЗС заметно выросли: больше всего прибавили премиальные марки. Сколько теперь стоит топливо — читайте в материале Politeka.

Подорожание бензина в Украине в конце сентября набрало новые обороты: за месяц цены на АЗС выросли сразу по всем видам топлива, а больше всего прибавили в стоимости премиальные марки.

Об этом сообщает профильный портал «НефтеРынок», на который ссылается издание «Час-Дий». По состоянию на 1 октября средняя цена бензина А-95 закрепилась на отметке 89,09 грн за литр, что на 8,96 грн выше, чем в начале сентября.

Марка А-92 за месяц прибавила 8,90 грн и теперь стоит 84,86 грн за литр. Премиальный бензин А-95+ показал самый большой скачок — плюс 12,41 грн, до 95,53 грн за литр. Высокооктановые А-98 и А-100 пересекли психологическую отметку в 100 гривен: их средний ценник достиг 100,35 грн за литр после подорожания на 10,55 грн.

Дизельное топливо тоже прибавило в цене: обычный дизель за месяц подорожал на 7,34 грн — до 98,27 грн за литр, а улучшенное дизтопливо (ДП+) впервые перешло рубеж в сто гривен, остановившись на 100,79 грн за литр после роста на 7,12 грн.

Меньше всего изменилась ситуация в сегменте автогаза: LPG прибавил лишь 0,85 грн, поэтому его актуальная стоимость на начало октября составляет 43,87 грн за литр. Именно поэтому автогаз остается самым доступным вариантом для многих водителей на фоне стремительного подорожания бензина и дизеля.

Основные показатели рынка на 1 октября

Бензин А-95: 89,09 грн за литр;

Бензин А-92: 84,86 грн за литр;

Бензин А-95+: 95,53 грн за литр;

Бензин А-98 и А-100: 100,35 грн за литр;

Дизельное топливо: 98,27 грн за литр;

Дизтопливо плюс (ДП+): 100,79 грн за литр;

Автогаз (LPG): 43,87 грн за литр.

Почему топливо дорожает

Львиную долю в формировании стоимости топлива удерживают мировые котировки на нефть. Кроме того, колоссальное значение имеет логистика поставок из стран Европейского Союза — транспортные расходы неизбежно закладываются в конечную розничную цену для каждого водителя.

Давят на ценники и курсовые колебания гривны. Поскольку импортное топливо покупают за валюту, любое обесценивание национальной денежной единицы сразу отражается на себестоимости, а операторы АЗС вынуждены закладывать эти риски в стоимость на табло.

Как водителям сэкономить на заправке

Из-за дороговизны классического топлива все больше автомобилистов переходят на автогаз, который за месяц почти не подорожал. Кроме того, стоит отслеживать акции сетей АЗС и пользоваться программами лояльности, которые позволяют накапливать бонусы с каждой покупки и частично компенсировать рост цен.

Ранее Politeka сообщала, цены на авто в Украине могут измениться после снижения цен в Европе.