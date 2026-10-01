Новые лимиты на снятие наличных с 1 октября не означают появления новой единой границы: Нацбанк оставил суточный лимит в 100 тысяч гривен для обычных счетов, а банки установили собственные ограничения.

Новые лимиты на снятие наличных с 1 октября — это не новая единая граница. Национальный банк Украины оставил для обычных личных гривневых счетов физлиц суточный лимит до 100 тысяч гривен, но банки устанавливают собственные более низкие пределы — на одну операцию или на определенный промежуток времени.

Эти правила содержит постановление НБУ №18 о работе банковской системы в условиях военного положения. После изменений в августе 2026 года для отдельных счетов клиентов общий предел увеличили до 200 тысяч гривен, однако для обычных личных счетов физических лиц оставили лимит 100 тысяч гривен в день, сообщает ТСН.

Важно понимать: 100 тысяч гривен — это максимальная сумма выдачи наличных гривен со счета в течение суток, а не гарантия того, что банкомат выдаст эту сумму одной операцией.

Конкретная сумма зависит от банка. В «ПриватБанке» с собственной карты можно получить до 40 тысяч гривен в течение трех часов. Для карты Monobank сумма операции зависит от банкомата другого банка. «Ощадбанк» с октября меняет отдельные тарифные условия, в частности по бесплатному снятию средств в чужих банкоматах.

Кроме того, для некоторых категорий клиентов действует более низкий лимит — 20 тысяч гривен в течение трех часов. Такие ограничения регулируются внутренними правилами банков и условиями обслуживания счетов.

Сколько наличных снять и на что обратить внимание

Итак, ориентир на сутки для обычного гривневого счета — 100 тысяч гривен, для отдельных счетов — до 200 тысяч. Но реальную сумму за одну операцию определяет лимит конкретного банка, поэтому перед снятием крупной суммы стоит проверить условия в собственном мобильном приложении или на сайте банка.

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