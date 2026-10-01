Штраф может грозить даже за льготный проезд в транспорте, а вот за превышение скорости наказание пока ужесточать не будут — парламент провалил голосование по законопроекту №15348.
Документ предусматривал внесение в Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьи 122-6, которая должна была регулировать ответственность исключительно за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.
Какие новые наказания предлагали
Инициатива закладывала такую градацию взысканий за превышение скорости:
- более чем на 20 км/ч — 680 грн;
- более чем на 40 км/ч — 2040 грн;
- более чем на 60 км/ч — 2720 грн;
- более чем на 80 км/ч — 3400 грн.
Ещё 17 000 грн предусматривалось за превышение скорости более чем на 60 км/ч, если водитель как минимум пять раз за год допускал такое нарушение.
Что остаётся в силе
Сейчас за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч действует штраф 340 грн, а более чем на 50 км/ч — 1700 грн. Если оплатить наказание за превышение на 20 км/ч в течение 10 дней, сумма уменьшается до 170 грн.
Депутаты не поддержали и альтернативный законопроект №15348-1 — за него проголосовали лишь 198 народных избранников. Он предлагал отменить «порог безнаказанности» в 20 км/ч и ввести ответственность за превышение уже на 10 км/ч, а также усилить наказание за ряд повторных нарушений правил дорожного движения и управление без водительского удостоверения.
Кроме того, альтернативный проект предусматривал лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 8 лет за ДТП с погибшими или тяжкими телесными повреждениями.
Почему обсуждали ужесточение наказаний
Идею повысить санкции связывали с необходимостью повысить безопасность на дорогах, уменьшить количество ДТП, уровень смертности и травматизма, а также бороться с систематическими нарушителями. Толчком стали резонансные аварии: в июне в Киеве автомобиль на большой скорости выехал в пешеходную зону, а в августе Volkswagen столкнулся с маршрутным автобусом и въехал в остановку с людьми.
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