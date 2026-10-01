Штраф за превышение скорости в Украине остаётся без изменений — Верховная Рада не приняла законопроект, предусматривавший существенно более высокие наказания для водителей. Для принятия решения в первом чтении не хватило одного голоса.

Штраф может грозить даже за льготный проезд в транспорте, а вот за превышение скорости наказание пока ужесточать не будут — парламент провалил голосование по законопроекту №15348.

Документ предусматривал внесение в Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьи 122-6, которая должна была регулировать ответственность исключительно за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Какие новые наказания предлагали

Инициатива закладывала такую градацию взысканий за превышение скорости:

более чем на 20 км/ч — 680 грн;

более чем на 40 км/ч — 2040 грн;

более чем на 60 км/ч — 2720 грн;

более чем на 80 км/ч — 3400 грн.

Ещё 17 000 грн предусматривалось за превышение скорости более чем на 60 км/ч, если водитель как минимум пять раз за год допускал такое нарушение.

Что остаётся в силе

Сейчас за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч действует штраф 340 грн, а более чем на 50 км/ч — 1700 грн. Если оплатить наказание за превышение на 20 км/ч в течение 10 дней, сумма уменьшается до 170 грн.

Депутаты не поддержали и альтернативный законопроект №15348-1 — за него проголосовали лишь 198 народных избранников. Он предлагал отменить «порог безнаказанности» в 20 км/ч и ввести ответственность за превышение уже на 10 км/ч, а также усилить наказание за ряд повторных нарушений правил дорожного движения и управление без водительского удостоверения.

Кроме того, альтернативный проект предусматривал лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 8 лет за ДТП с погибшими или тяжкими телесными повреждениями.

Почему обсуждали ужесточение наказаний

Идею повысить санкции связывали с необходимостью повысить безопасность на дорогах, уменьшить количество ДТП, уровень смертности и травматизма, а также бороться с систематическими нарушителями. Толчком стали резонансные аварии: в июне в Киеве автомобиль на большой скорости выехал в пешеходную зону, а в августе Volkswagen столкнулся с маршрутным автобусом и въехал в остановку с людьми.

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