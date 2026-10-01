Штраф за перевищення швидкості в Україні залишається без змін — Верховна Рада не ухвалила законопроєкт, який передбачав суттєво вищі покарання для водіїв.

Штраф може загрожувати навіть за пільговий проїзд у транспорті, а ось за перевищення швидкості покарання посилювати поки не будуть — парламент провалив голосування за законопроєкт №15348.

Документ передбачав внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення нової статті 122-6, яка мала регулювати відповідальність виключно за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Які нові покарання пропонували

Ініціатива закладала таку градацію стягнень за перевищення швидкості:

більш як на 20 км/год — 680 грн;

більш як на 40 км/год — 2040 грн;

більш як на 60 км/год — 2720 грн;

більш як на 80 км/год — 3400 грн.

Ще 17 000 грн передбачалося за перевищення швидкості більш як на 60 км/год, якщо водій щонайменше п'ять разів за рік допускав таке порушення.

Що лишається чинним

Наразі за перевищення встановленої швидкості більш як на 20 км/год діє штраф 340 грн, а більш як на 50 км/год — 1700 грн. Якщо сплатити покарання за перевищення на 20 км/год упродовж 10 днів, сума зменшується до 170 грн.

Депутати не підтримали й альтернативний законопроєкт №15348-1 — за нього проголосували лише 198 народних обранців. Він пропонував скасувати «поріг безкарності» у 20 км/год і запровадити відповідальність за перевищення вже на 10 км/год, а також посилити покарання за низку повторних порушень правил дорожнього руху та керування без посвідчення водія.

Крім того, альтернативний проєкт передбачав позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 8 років за ДТП із загиблими або тяжкими тілесними ушкодженнями.

Чому обговорювали посилення покарань

Ідею підвищити санкції пов'язували з необхідністю підвищити безпеку на дорогах, зменшити кількість ДТП, рівень смертності й травматизму, а також боротися із систематичними порушниками. Поштовхом стали резонансні аварії: у червні в Києві авто на великій швидкості виїхало в пішохідну зону, а в серпні Volkswagen зіткнувся з маршрутним автобусом і в'їхав у зупинку з людьми.

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