Пенсіонери в Україні для оформлення субсидії на комуналку мають пройти перевірку доходів — у деяких випадках без додаткової довідки допомогу можуть не призначити.

Субсидії на комуналку в Україні отримують не всі заявники — перед призначенням виплати Пенсійний фонд перевіряє матеріальний стан людини та її доходи.

Для призначення субсидії потрібні заява та декларація про доходи. Якщо в державних реєстрах немає відомостей про заробіток, Пенсійний фонд може додатково вимагати довідку про доходи. Саме тому деяким пенсіонерам варто підготувати цей документ заздалегідь.

Право на допомогу можна втратити за кількох умов. Виплату не призначать, якщо людина має депозит на суму понад 100 тисяч гривень, протягом останнього року купувала валюту більш ніж на 50 тисяч гривень або володіє кількома житловими приміщеннями. Пенсійний фонд також перевіряє, чи немає у заявника дорогих покупок або майна.

Як пояснюють у Міністерстві соціальної політики, довідку про доходи вимагають не лише для субсидії. Вона також потрібна для отримання пенсійного посвідчення, оформлення окремих пільг і допомог, підтвердження заробітку під час виїзду за кордон або оформлення пенсії поза межами України.

Як отримати довідку про доходи

Найпростіший спосіб — особисто звернутися в будь-яке відділення Пенсійного фонду. Документ можна оформити і в електронному вигляді: на сайті ПФУ в розділі «Комунікації» – «Запит на отримання електронних документів» – «Довідка про доходи пенсіонера» або через портал «Дія» у розділі «Послуги» – «Пенсії, пільги та допомога».

Оформлення онлайн зручне тим, що не потрібно виходити з дому та стояти в чергах. Перевірка доходів стосується не всіх, а лише тих, чиї дані відсутні в державних реєстрах.

Раніше Politeka повідомляла, середня пенсія в Україні сягнула 7272 гривень: скільки насправді отримують пенсіонери.

Також Politeka повідомляла, субсидія на комунальні послуги: у ПФУ розповіли, що робити, якщо гроші не надійшли.