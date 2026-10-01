Нові ліміти на зняття готівки з 1 жовтня не означають появи нової єдиної межі: Нацбанк лишив добовий ліміт у 100 тисяч гривень для звичайних рахунків, а банки встановили власні обмеження.

Нові ліміти на зняття готівки з 1 жовтня — це не нова єдина межа. Національний банк України лишив для звичайних особистих гривневих рахунків фізосіб добовий ліміт до 100 тисяч гривень, але банки встановлюють власні нижчі межі — на одну операцію або на певний проміжок часу.

Ці правила містить постанова НБУ №18 про роботу банківської системи в умовах воєнного стану. Після змін у серпні 2026 року для окремих рахунків клієнтів загальну межу збільшили до 200 тисяч гривень, проте для звичайних особистих рахунків фізичних осіб лишили ліміт 100 тисяч гривень на день, повідомляє ТСН.

Варто розуміти: 100 тисяч гривень — це максимальна сума видачі готівкової гривні з рахунку протягом доби, а не гарантія того, що банкомат видасть її однією операцією.

Конкретна сума залежить від банку. У «ПриватБанку» з власної картки можна отримати до 40 тисяч гривень протягом трьох годин. Для картки Monobank сума операції залежить від банкомата іншого банку. «Ощадбанк» від жовтня змінює окремі тарифні умови, зокрема щодо безкоштовного зняття коштів у сторонніх банкоматах.

Крім того, для деяких категорій клієнтів діє нижчий ліміт — 20 тисяч гривень протягом трьох годин. Такі обмеження регулюються внутрішніми правилами банків та умовами обслуговування рахунків.

Скільки готівки зняти і на що звернути увагу

Отже, орієнтир на добу для звичайного гривневого рахунку — 100 тисяч гривень, для окремих рахунків — до 200 тисяч. Але реальну суму за одну операцію визначає ліміт конкретного банку, тож перед зняттям великої суми варто перевірити умови у власному мобільному застосунку чи на сайті банку.

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