Правила для студентів в Україні з 1 жовтня змінюються: у закладах вищої та професійної передвищої освіти вводять обов'язкову дисципліну «Основи національного спротиву», а відмова від неї може стати підставою для відрахування.

Для студентів в Україні з 1 жовтня змінюються правила — у закладах вищої та професійної передвищої освіти запроваджують обов'язкову дисципліну «Основи національного спротиву». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Судово-юридичну газету». Зміни передбачені законом №4826-IX, який Верховна Рада ухвалила 25 березня 2026 року.

Хто вивчатиме нову дисципліну

Курс стосується громадян України, які здобувають професійну передвищу або вищу освіту за денною чи дуальною формою навчання. У вишах дисципліну проходитимуть студенти бакалаврату, а також магістри медичних, фармацевтичних і ветеринарних спеціальностей.

Програма передбачає як теоретичну, так і практичну підготовку: студенти отримають навички поводження зі стрілецькою зброєю, стрільби, мінної безпеки та надання домедичної допомоги.

Практичні заняття зі стрільби проводитимуть на полігонах, стрільбищах, у тирах і за допомогою інтерактивних тренажерів із дотриманням правил безпеки.

Кого звільнять від навчання

Від вивчення «Основ національного спротиву» звільняються студенти, які вже проходили військову службу, раніше успішно опанували цю дисципліну або мають документ про базову загальновійськову підготовку та отримання військово-облікової спеціальності. Курс також не поширюється на тих, хто навчається не за денною чи дуальною формою, або проживає на тимчасово окупованій території.

Окремі правила передбачені для студентів з інвалідністю або частковою втратою працездатності: за наявності медичних документів їх можуть звільнити від практичних занять, які можуть зашкодити здоров'ю. Студенти, чиї релігійні переконання не дозволяють користуватися зброєю, можуть замінити відповідні елементи дисципліни іншими.

Чи справді можуть відрахувати

Відрахування справді передбачене законом: відмова від вивчення дисципліни або неуспішне проходження підсумкового контролю визначені як підстава, якщо на студента не поширюються передбачені винятки. Водночас під час підготовки до національного спротиву заборонені будь-які форми дискримінації, зокрема за ознакою статі.

Що важливо знати студентам

Нові правила для студентів не стосуються тих, хто навчається заочно чи дистанційно, а також осіб, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Нова програма замінює стару модель військового вишколу в університетах.

Раніше Politeka повідомляла, дипломатія яструбів: експерт оцінив новий імпульс мирних переговорів.

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: у «Резерв+» пояснили, як виправити місце роботи заброньованим працівникам.