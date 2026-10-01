У жовтні 2026 року мінімальні та граничні пенсії залишаються без змін — їхній розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Надбавки до пенсії працюючим цього місяця не змінилися, однак для багатьох пенсіонерів головне питання — якими лишаються гарантовані межі виплат. У жовтні 2026 року мінімальна та максимальна пенсії в Україні зафіксовані на тих самих рівнях, що й раніше, оскільки прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, не переглядали.

Розмір пенсійних виплат у країні безпосередньо пов'язаний із базовими економічними стандартами, насамперед із прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян. Як повідомляє ТСН із посиланням на Пенсійний фонд України, цей показник залишається на рівні 2 595 гривень, і саме від нього відштовхуються як нижня, так і верхня межі виплат.

Які суми отримують пенсіонери з 1 жовтня

Мінімальна пенсія в Україні відповідає зафіксованому прожитковому мінімуму і становить 2 595 гривень. Водночас максимальна виплата чітко обмежена законом і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів — тобто 25 950 гривень.

Підсумковий розмір пенсії для кожного українця обчислюють за спеціальною формулою. На остаточну суму впливають тривалість страхового стажу, величина офіційного зарплатного доходу, з якого сплачувалися страхові внески, а також індивідуальні коефіцієнти, які застосовують під час призначення.

Для порівняння: станом на 1 липня 2026 року середня пенсія в Україні зросла за перше півріччя на 728 гривень і становила 7 272 гривні. При цьому близько двох третин пенсіонерів отримували менше ніж 7 000 гривень, а різниця у виплатах між регіонами перевищувала 4 000 гривень.

Кому належить доплата до пенсії

Окремо закон «Про статус гірських населених пунктів в Україні» передбачає підвищення пенсій, стипендій та окремих державних виплат на 20% для тих, хто проживає, працює або навчається в гірських населених пунктах. Їхній перелік затверджений постановою Кабміну №647 від 11 серпня 1995 року в редакції від 27 лютого 2024 року.

Для призначення такої доплати пенсіонеру недостатньо лише мати реєстрацію — потрібно підтвердити статус населеного пункту та сам факт проживання, роботи або навчання в ньому. Тобто формальна прописка без фактичного перебування у гірській місцевості не дає права на підвищення.

Раніше Politeka повідомляла, нові виплати українцям з 2027 року: як зростуть пенсії.

Також Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів в Черкаській області: у ПФУ розповіли, хто отримає 570 гривень до пенсії.