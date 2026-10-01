В октябре 2026 года минимальные и предельные пенсии остаются без изменений — их размер привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Надбавки к пенсии работающим в этом месяце не изменились, однако для многих пенсионеров главный вопрос — какими остаются гарантированные границы выплат. В октябре 2026 года минимальная и максимальная пенсии в Украине зафиксированы на тех же уровнях, что и раньше, поскольку прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, не пересматривался.

Размер пенсионных выплат в стране напрямую связан с базовыми экономическими стандартами, прежде всего с прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан. Как сообщает ТСН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, этот показатель остается на уровне 2 595 гривен, и именно от него отталкиваются как нижняя, так и верхняя границы выплат.

Какие суммы получают пенсионеры с 1 октября

Минимальная пенсия в Украине соответствует зафиксированному прожиточному минимуму и составляет 2 595 гривен. В то же время максимальная выплата четко ограничена законом и не может превышать десяти прожиточных минимумов — то есть 25 950 гривен.

Итоговый размер пенсии для каждого украинца вычисляют по специальной формуле. На окончательную сумму влияют продолжительность страхового стажа, величина официального зарплатного дохода, с которого уплачивались страховые взносы, а также индивидуальные коэффициенты, которые применяются при назначении.

Для сравнения: по состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия в Украине выросла за первое полугодие на 728 гривен и составила 7 272 гривни. При этом около двух третей пенсионеров получали меньше 7 000 гривен, а разница в выплатах между регионами превышала 4 000 гривен.

Кому положена доплата к пенсии

Отдельно закон «О статусе горных населенных пунктов в Украине» предусматривает повышение пенсий, стипендий и отдельных государственных выплат на 20% для тех, кто проживает, работает или учится в горных населенных пунктах. Их перечень утвержден постановлением Кабмина №647 от 11 августа 1995 года в редакции от 27 февраля 2024 года.

Для назначения такой доплаты пенсионеру недостаточно лишь иметь регистрацию — нужно подтвердить статус населенного пункта и сам факт проживания, работы или обучения в нем. То есть формальная прописка без фактического пребывания в горной местности не дает права на повышение.

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