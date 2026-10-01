Пенсия государственным служащим назначается в размере 60% заработной платы, однако право на неё имеют не все — лишь те, кто наработал необходимый стаж государственной службы и достиг установленного возраста. В Пенсионном фонде объяснили, кто именно может рассчитывать на такую выплату.

Пенсия государственных служащих в Украине назначается в размере 60% заработной платы, однако претендовать на неё могут не все. Как объясняют в Главном управлении Пенсионного фонда в Луганской области, главное условие — наличие необходимого стажа государственной службы, заработанного ещё по старым правилам.

Право на такую пенсию имеют те, кто по состоянию на 1 мая 2016 года наработал не менее 10 лет стажа на должностях госслужбы и при этом занимал такую должность. Второй вариант — не менее 20 лет стажа на этих должностях, независимо от того, работал ли человек по состоянию на эту дату.

Отдельно закон устанавливает требования по возрасту. Согласно постановлению Кабинета Министров №622, на выплату могут претендовать мужчины, достигшие 62 лет, и женщины после достижения пенсионного возраста — при наличии необходимого страхового и специального стажа.

Размер выплаты составляет 60% заработной платы, и в расчётную базу входят все виды выплат, с которых уплачен единый социальный взнос. Для тех, кто на момент обращения уже не занимает должность госслужащего, сумму определяют по заработной плате соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

В 2024 году постановлением Кабмина №823 обновили процедуру для тех, кто с 1 января работал в государственных органах, проведших классификацию должностей, а также для тех, кого не перевели по новому штатному расписанию или кто уволился до этой даты. Утвердили и новые формы справок о зарплате (приложения 1–6 к Порядку №622).

Как оформить выплату

Чтобы оформить выплату госслужащего, нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать заявление через веб-портал электронных услуг ПФУ. Среди документов — паспорт, трудовая книжка, справка о заработной плате и о стаже государственной службы. Выплату назначают с даты обращения, но не ранее даты возникновения права.

Подробнее условия назначения описаны на официальном портале Пенсионного фонда Украины.

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