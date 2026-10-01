Пенсія державним службовцям призначається у розмірі 60% заробітної плати, однак право на неї мають не всі — лише ті, хто напрацював необхідний стаж державної служби й досяг установленого віку. У Пенсійному фонді пояснили, хто саме може розраховувати на таку виплату.

Пенсія державних службовців в Україні призначається в розмірі 60% заробітної плати, однак претендувати на неї можуть не всі. Як пояснюють у Головному управлінні Пенсійного фонду в Луганській області, головна умова — наявність необхідного стажу державної служби, напрацьованого ще за старими правилами.

Право на таку пенсію мають ті, хто станом на 1 травня 2016 року напрацював щонайменше 10 років стажу на посадах держслужби і при цьому обіймав таку посаду. Другий варіант — щонайменше 20 років стажу на цих посадах, незалежно від того, чи працювала людина станом на цю дату.

Окремо законодавство встановлює вимоги за віком. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №622, на виплату можуть претендувати чоловіки, які досягли 62 років, і жінки після досягнення пенсійного віку — за наявності потрібного страхового та спеціального стажу.

Розмір виплати становить 60% заробітної плати, і до розрахункової бази входять усі види виплат, з яких сплачено єдиний соціальний внесок. Для тих, хто на момент звернення вже не обіймає посаду держслужбовця, суму визначають за заробітною платою відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.

У 2024 році постановою Кабміну №823 оновили процедуру для тих, хто з 1 січня працював у державних органах, що провели класифікацію посад, а також для тих, кого не перевели за новим штатним розписом чи хто звільнився до цієї дати. Затвердили й нові форми довідок про зарплату (додатки 1–6 до Порядку №622).

Як оформити виплату

Щоб оформити виплату держслужбовця, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ. До документів належать паспорт, трудова книжка, довідка про заробітну плату та про стаж державної служби. Виплату призначають з дати звернення, але не раніше дати виникнення права.

Детальніше умови призначення описано на офіційному порталі Пенсійного фонду України.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія по інвалідності в Україні: у ПФУ розповіли, коли вигідно перейти на виплати за віком.

Також Politeka повідомляла, мінімальна пенсія в Україні: у Мінсоцполітики розповіли, чи зростуть виплати до 6000 гривень.

Як повідомляла Politeka, пенсія за вислугу років в Україні: у ПФУ розповіли, хто отримає виплату у 10 пенсій.