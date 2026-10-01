Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 2 по 8 жовтня показує поступове потепління: якщо на початку тижня повітря прогріється лише до +15°, то до четверга максимум підніметься до +20°.

Прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 жовтня у Київській області попереджав про короткочасні дощі, але вже на наступному тижні, з 2 по 8 жовтня, синоптики прогнозують поступове потепління без опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +15° до +20°, а опадів у регіоні не прогнозують.

У п’ятницю, 2 жовтня, у Київській області буде хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до +15°, а вночі охолодиться до +8°. Опадів не очікується.

У суботу, 3 жовтня, триматиметься малохмарна погода: вдень +16°, вночі +7°. Без опадів.

У неділю, 4 жовтня, стовпчики термометрів удень піднімуться до +17°, вночі очікується +7° за малохмарного неба. Опадів не прогнозують.

У понеділок, 5 жовтня, очікується мінлива хмарність, удень повітря прогріється до +19°, уночі — до +8°. Без опадів.

У вівторок, 6 жовтня, небо залишатиметься малохмарним, удень температура утримається на позначці +18°, вночі опуститься до +9°.

У середу, 7 жовтня, прогнозують хмарно з проясненнями: вдень +18°, уночі повітря охолодиться лише до +12°. Опадів не буде.

У четвер, 8 жовтня, синоптики обіцяють найтепліший день тижня — вдень до +20° за мінливої хмарності, уночі температура опуститься до +11°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 8 жовтня, з максимумом +20°, а найпрохолодніше буде на початку тижня, у п’ятницю, 2 жовтня, коли вдень очікується лише +15°. Перепад денних температур за тиждень становить 5°, опадів протягом усього періоду в Київській області не прогнозують.

Попри відсутність дощів, вночі повітря помітно холодніше, ніж удень — від +7° до +12°, тож варто одягатися тепліше у вечірні та ранкові години, особливо це стосується людей похилого віку. Удень за малохмарної погоди можна планувати прогулянки чи справи на свіжому повітрі, адже умови сприятливі.

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