Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 2 по 8 октября показывает постепенное потепление: если в начале недели воздух прогреется лишь до +15°, то к четвергу максимум поднимется до +20°.

прогноз погоды на неделю с 1 по 7 октября в Киевской области предупреждал о кратковременных дождях, но уже на следующей неделе, со 2 по 8 октября, синоптики прогнозируют постепенное потепление без осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +15° до +20°, а осадков в регионе не прогнозируют.

В пятницу, 2 октября, в Киевской области будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +15°, а ночью охладится до +8°. Осадков не ожидается.

В субботу, 3 октября, сохранится малооблачная погода: днем +16°, ночью +7°. Без осадков.

В воскресенье, 4 октября, столбики термометров днем поднимутся до +17°, ночью ожидается +7° при малооблачном небе. Осадков не прогнозируют.

В понедельник, 5 октября, ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +19°, ночью — до +8°. Без осадков.

Во вторник, 6 октября, небо останется малооблачным, днем температура удержится на отметке +18°, ночью опустится до +9°.

В среду, 7 октября, прогнозируют облачно с прояснениями: днем +18°, ночью воздух охладится лишь до +12°. Осадков не будет.

В четверг, 8 октября, синоптики обещают самый теплый день недели — днем до +20° при переменной облачности, ночью температура опустится до +11°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 8 октября, с максимумом +20°, а прохладнее всего будет в начале недели, в пятницу, 2 октября, когда днем ожидается лишь +15°. Перепад дневных температур за неделю составляет 5°, осадков в течение всего периода в Киевской области не прогнозируют.

Несмотря на отсутствие дождей, ночью воздух заметно холоднее, чем днем — от +7° до +12°, поэтому стоит одеваться теплее в вечерние и утренние часы, особенно это касается людей пожилого возраста. Днем при малооблачной погоде можно планировать прогулки или дела на свежем воздухе, поскольку условия благоприятны.

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