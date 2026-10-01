Мобілізація в Україні передбачає обов'язкове проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), і багатьох цікавить, чи можна від неї відмовитися. Адвокатка Юлія Данілова пояснила, що формального права на відмову немає, а наслідки можуть бути серйозними — від штрафів до кримінальної відповідальності.

Мобілізація в Україні та правила проходження ВЛК знову в центрі уваги — адвокатка Юлія Данілова пояснила, чи має військовозобов'язаний право відмовитися від військово-лікарської комісії та чим таке рішення може обернутися.

У законі «Про військовий обов'язок і військову службу» прописано обов'язок для всіх, хто приписаний або підлягає приписці до призовних дільниць, проходити ВЛК. Відмови від медогляду юридично не передбачено — про це юристка розповіла в коментарі 24 Каналу.

За словами експертки, заява до ТЦК про відмову не має юридичної сили та не звільняє від огляду. Водночас є один нюанс: якщо повістку на ВЛК вручили з порушенням процедури — наприклад, зупинили людину на вулиці й одразу повезли на комісію без можливості зібрати медичні документи, — суди визнають це не «відмовою», а законною вимогою дотримання порядку. Таку правову позицію нещодавно закріпив Київський районний суд Полтави: комісії має передувати вручення відповідної повістки.

Які наслідки відмови від ВЛК

Якщо людину викликають законно, а вона все одно відмовляється, варто готуватися до відповідальності. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію карається штрафом у 17 000–25 500 гривень. Окремо можуть застосувати статтю 210 КУпАП — за порушення правил військового обліку передбачено від 3 400 до 5 100 гривень залежно від кваліфікації порушення.

Прямої норми, яка б визначала, що відмова від ВЛК автоматично означає визнання людини придатною до служби, немає. Однак на практиці без проходження огляду в базі «Оберіг» людина вважається такою, що не має документально підтверджених підстав для звільнення. Якщо ж військовозобов'язаний систематично ігнорує виклики, це вже кваліфікують як ухилення: дані вносять до «Оберіг» із позначкою про розшук, можливе обмеження права керування транспортом і затримання поліцією.

За систематичне ігнорування викликів і несплату штрафів відповідальність можуть перекваліфікувати на кримінальну — від 3 до 5 років позбавлення волі за ухилення від призову під час мобілізації. Наголошується, що людина не несе відповідальності, якщо не отримувала офіційного виклику чи мобілізаційного розпорядження.

Що робити замість відмови від ВЛК

Адвокатка радить не відмовлятися від огляду, а оскаржувати порушення процедури. Положення про військово-лікарську експертизу зобов'язує комісію дослідити всі надані матеріали й оформити постанову письмово. Якщо ж лікарі проігнорували виписки, аналізи чи медичну книжку — це офіційна підстава для скасування постанови ВЛК.

До суду можна звернутися, якщо ВЛК не розглянула медичні документи, не направила на необхідне обстеження або не обґрунтувала висновок. Суд не переоцінює діагноз по суті, а лише перевіряє, чи було дотримано процедуру. Отже, законний інструмент захисту — вимога дотримання порядку, а не відмова від комісії.

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