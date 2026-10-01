Правила для студентов в Украине с 1 октября меняются: в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования вводят обязательную дисциплину «Основы национального сопротивления», а отказ от нее может стать основанием для отчисления.

Для студентов в Украине с 1 октября меняются правила — в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования вводят обязательную дисциплину «Основы национального сопротивления». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Судебно-юридическую газету». Изменения предусмотрены законом №4826-IX, который Верховная Рада приняла 25 марта 2026 года.

Кто будет изучать новую дисциплину

Курс касается граждан Украины, получающих профессиональное предвысшее или высшее образование по дневной или дуальной форме обучения. В вузах дисциплину будут проходить студенты бакалавриата, а также магистры медицинских, фармацевтических и ветеринарных специальностей.

Программа предусматривает как теоретическую, так и практическую подготовку: студенты получат навыки обращения со стрелковым оружием, стрельбы, минной безопасности и оказания домедицинской помощи.

Практические занятия по стрельбе будут проводить на полигонах, стрельбищах, в тирах и с помощью интерактивных тренажеров с соблюдением правил безопасности.

Кого освободят от обучения

От изучения «Основ национального сопротивления» освобождаются студенты, которые уже проходили военную службу, ранее успешно освоили эту дисциплину или имеют документ о базовой общевойсковой подготовке и получении военно-учетной специальности. Курс также не распространяется на тех, кто учится не по дневной или дуальной форме, или проживает на временно оккупированной территории.

Отдельные правила предусмотрены для студентов с инвалидностью или частичной потерей трудоспособности: при наличии медицинских документов их могут освободить от практических занятий, которые могут навредить здоровью. Студенты, чьи религиозные убеждения не позволяют пользоваться оружием, могут заменить соответствующие элементы дисциплины другими.

Действительно ли могут отчислить

Отчисление действительно предусмотрено законом: отказ от изучения дисциплины или неуспешное прохождение итогового контроля определены как основание, если на студента не распространяются предусмотренные исключения. В то же время во время подготовки к национальному сопротивлению запрещены любые формы дискриминации, в частности по признаку пола.

Что важно знать студентам

Новые правила для студентов не касаются тех, кто учится заочно или дистанционно, а также лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Новая программа заменяет старую модель военной подготовки в университетах.

Ранее Politeka сообщала, дипломатия ястребов: эксперт оценил новый импульс мирных переговоров.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: в «Резерв+» объяснили, как исправить место работы забронированным работникам.