Мобілізація в Україні залишається добровільною для жінок: від 1 жовтня правила не змінюються, а примусового призову не буде. Однак окремі категорії жінок зобов'язані перебувати на військовому обліку.

Мобілізація в Україні залишається добровільною для жінок — від 1 жовтня 2026 року примусового призову українок не буде, а відповідних законодавчих ініціатив у Верховній Раді немає.

У парламенті підтвердили, що питання жіночої мобілізації зараз навіть не стоїть на порядку денному. Вступити до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням — у статусі доброволиць.

Чи зміниться щось для жінок від 1 жовтня

Суттєвих змін очікувати не варто. Щоб долучитися до війська, потрібно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), успішно пройти співбесіду в обраному підрозділі та укласти контракт. При цьому варто врахувати: без поважних підстав демобілізуватися до завершення бойових дій не вдасться.

Хто з жінок має перебувати на військовому обліку

Чинне законодавство зобов'язує перебувати на військовому обліку лікарок, медичних сестер, стоматологів і фармацевтів. Реєстрацію проводять одразу після здобуття медичної освіти — навіть якщо випускниця не працює за фахом.

Наявність військово-облікового документа не означає автоматичного призову: облік потрібен передусім для моніторингу кадрового резерву держави. Навіть медикині потрапляють до війська лише за власною згодою — найчастіше на посади бойових медикинь, хоча можуть обрати й інші.

Статус військовозобов'язаної накладає обмеження. Працевлаштування медикинь можливе лише за наявності відповідного документа з ТЦК. Їм також можуть надсилати повістки для звірки персональних даних, а ігнорування виклику загрожує адміністративним штрафом. Натомість обмежень на виїзд цих жінок за кордон наразі немає.

Чому поширюються чутки про мобілізацію жінок

Ажіотаж підігріло повідомлення Служби зовнішньої розвідки РФ про те, нібито європейські країни наполягають на залученні українок до військової служби. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс спростував це: жодної інформації про такі перемовини він не має. У Центрі протидії дезінформації наголосили — примусову мобілізацію жінок в Україні не проводять і не планують.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: адвокат розповів, у яких 6 випадках відстрочку скасують автоматично.

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: юрист розповів, куди прийде повістка, якщо людина за кордоном.