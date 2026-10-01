Мобилизация в Украине остаётся добровольной для женщин: с 1 октября правила не меняются, а принудительного призыва не будет. Однако отдельные категории женщин обязаны состоять на воинском учёте.

Мобилизация в Украине остаётся добровольной для женщин — с 1 октября 2026 года принудительного призыва украинок не будет, а соответствующих законодательных инициатив в Верховной Раде нет.

В парламенте подтвердили, что вопрос женской мобилизации сейчас даже не стоит на повестке дня. Вступить в ряды ВСУ женщины могут только по собственному желанию — в статусе добровольцев.

Изменится ли что-то для женщин с 1 октября

Существенных изменений ожидать не стоит. Чтобы присоединиться к армии, нужно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), успешно пройти собеседование в выбранном подразделении и заключить контракт. При этом стоит учесть: без уважительных причин демобилизоваться до окончания боевых действий не удастся.

Кто из женщин должен состоять на воинском учёте

Действующее законодательство обязывает состоять на воинском учёте врачей, медицинских сестёр, стоматологов и фармацевтов. Регистрацию проводят сразу после получения медицинского образования — даже если выпускница не работает по специальности.

Наличие военно-учётного документа не означает автоматического призыва: учёт нужен прежде всего для мониторинга кадрового резерва государства. Даже медики попадают в армию только по собственному согласию — чаще всего на должности боевых медиков, хотя могут выбрать и другие.

Статус военнообязанной накладывает ограничения. Трудоустройство медиков возможно только при наличии соответствующего документа из ТЦК. Им также могут присылать повестки для сверки персональных данных, а игнорирование вызова грозит административным штрафом. При этом ограничений на выезд этих женщин за границу сейчас нет.

Почему распространяются слухи о мобилизации женщин

Ажиотаж подогрело сообщение Службы внешней разведки РФ о том, будто европейские страны настаивают на привлечении украинок к военной службе. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс опроверг это: никакой информации о таких переговорах у него нет. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули — принудительную мобилизацию женщин в Украине не проводят и не планируют.

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