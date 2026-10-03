В 2026 году Уполномоченная по защите государственного языка уже вынесла 689 постановлений об административных правонарушениях, а сумма наложенных штрафов выросла почти на 30% по сравнению со всем 2025 годом. При этом Одесса стремительно догоняет Киев по количеству постановлений.

В течение 2026 года Уполномоченная по защите государственного языка вынесла 689 постановлений по делам об административных правонарушениях — это штрафы и предупреждения. Показатель почти сравнялся со всем 2025 годом, когда таких постановлений было 706, однако количество именно штрафов выросло, а общая сумма наложенных взысканий увеличилась почти на 30%.

Об этом в ответ на запрос OBOZ.UA сообщил руководитель Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Юрий Зубко. В 2025 году было вынесено 95 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 368,9 тыс. грн.

По состоянию на 28 сентября 2026 года таких штрафов уже 101 — на 6,3% больше, чем за весь предыдущий год. Общая сумма наложенных штрафов достигла 479,4 тыс. грн, что на 110,5 тыс. грн, или почти 30%, превышает показатель всего 2025 года.

Кого наказывают чаще всего

В 2025 году больше всего постановлений касалось двух статей языкового закона. 314 решений приняли по статье 27 — об использовании государственного языка в интерфейсах компьютерных программ и на веб-сайтах. Еще 210 постановлений вынесли по статье 28 — о языке информации для общего ознакомления.

В 2026 году статистику ведут уже по сферам. Больше всего постановлений — в основном это предупреждения без штрафов — пришлось на обслуживание потребителей: 316. Далее идут реклама и информация для общего ознакомления (207), образование (49), культура (26), здравоохранение (22), органы власти (21), медиа (10), правоохранительные органы (9), транспорт (8) и книгоиздание и книгораспространение (8).

На сферу обслуживания потребителей приходится 316 из 689 постановлений — около 46% всех решений.

Где больше всего штрафуют

Лидером по количеству постановлений остается Киев. В 2025 году в столице вынесли 278 постановлений, а с 1 января по 28 сентября 2026 года — 242. При этом Одесская область стремительно приближается к столице: количество постановлений выросло со 141 в 2025 году до 189 за неполный 2026 год. Прирост — 48 постановлений, или около 34%.

Среди других регионов больше всего постановлений зафиксировали в Харьковской области (95 в 2025-м и 85 в 2026 году), Днепропетровской области (65 и 57), Запорожской области (4 и 25), Киевской области (35 и 25), Николаевской области (15 и 15) и Полтавской области (13 и 9).