Октябрь стартует с целого ряда изменений: цены на электроэнергию и газ остаются прежними, а вот субсидии, пенсии и выплаты переселенцам будут работать по обновленным правилам. Разбираем, что именно изменится и кому нужно действовать.

Тарифы на проезд во Львове могут измениться уже этой осенью — но это лишь одно из изменений, которые октябрь приготовил украинцам. Что изменится в тарифах, субсидиях, пенсиях и выплатах переселенцам.

Часть нововведений связана с началом отопительного сезона, остальные касаются социальных выплат и работы банков. Разобрали главное по каждой категории.

Тарифы: свет и газ не дорожают

Цена электроэнергии для бытовых потребителей остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч — правительство продлило ее до 31 октября включительно. Для домохозяйств с оформленным электроотоплением с 1 октября по 30 апреля действует льготный тариф 2,64 грн за кВт·ч в пределах 2000 кВт·ч в месяц. Свыше этого объема электроэнергия считается по обычной цене.

Льгота на электроотопление не распространяется на переносные обогреватели — отопление должно быть официально оформлено. Газ для клиентов "Нафтогаза" на тарифе "Фиксированный" тоже не меняется: 7,96 грн за кубометр действует до апреля 2027 года. Однако осенью платежки могут вырасти из-за увеличения потребления в отопительный сезон.

Субсидии: перерасчет стартует автоматически

С октября начинается начисление субсидий на отопительный период 2026–2027 годов. Большинству действующих получателей повторно обращаться не нужно — Пенсионный фонд проводит перерасчет автоматически, учитывая доходы за первые два квартала года.

Самостоятельно подать заявление нужно тем, кто оформляет субсидию впервые, получил отказ ранее или имеет изменения в составе домохозяйства. Обращение в течение двух месяцев от начала сезона дает право на назначение выплаты с октября.

Пенсии: без индексации, но с возрастными доплатами

Общего повышения пенсий с октября не предусмотрено — основную индексацию провели еще в марте. Вместо этого пенсионеры, которым в октябре исполняется 70, 75 или 80 лет, получат возрастную доплату от 300 до 570 грн.

Отдельное изменение для получателей выплат через Укрэксимбанк: с 1 октября банк прекращает обслуживание счетов Пенсионного фонда. Таким получателям стоит сменить реквизиты — иначе пенсии будут идти через Укрпочту.

Выплаты ВПЛ: суммы без изменений и новый закон

Размер помощи на проживание для переселенцев не меняется — 2000 грн взрослым и 3000 грн детям и людям с инвалидностью. Выплату продлили еще на полгода.

С 22 октября вступит в силу закон №4924-IX. По нему статус ВПЛ для новых случаев будет подтверждать документ из Единой информационной базы, а ранее выданные справки остаются действительными без замены.

Разовые выплаты: до 95 000 грн от Красного Креста

До 30 октября жители определенных прифронтовых громадогут подать заявление на "зимнюю поддержку" — 19 400 грн на домохозяйство. К этой же дате ветераны с потерей зрения могут получить до 95 000 грн от Красного Креста на обустройство быта.

Те, кто имел право на выплату ко Дню Независимости еще до 24 августа, но не получил деньги, должны обратиться в ПФУ — средства обязаны перечислить до 1 ноября.

Как оформить субсидию или обновить реквизиты

Повторно обращаться за субсидией большинству получателей не нужно. Новым заявителям или тем, у кого изменился состав семьи, следует подать заявление через Пенсионный фонд — лично в сервисном центре, по почте или онлайн через портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua).

Получателям, которых коснулось прекращение обслуживания в Укрэксимбанке, нужно обновить банковские реквизиты для выплаты пенсии. Если этого не сделать, деньги будут выплачивать через Укрпочту.

Ранее Politeka сообщала, кого ПФУ может лишить субсидий.

Также Politeka сообщала, до какого числа в Украине сохранят льготную цену на газ.

Как сообщала Politeka, "Киевстар" меняет тарифы с 8 октября.