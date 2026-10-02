Мобилизация в Украине продолжается, и многие мужчины ищут законные основания, чтобы не оказаться в армии. Разбираемся, могут ли призвать мужчину, который ухаживает за человеком с инвалидностью, и что нужно сделать для отсрочки.

Отсрочка от мобилизации по уходу за близким человеком — законное основание не идти в армию, но оно не возникает автоматически. Мобилизация в Украине продолжается, поэтому даже мужчина, который постоянно ухаживает за человеком с инвалидностью, может получить повестку, если вовремя не оформит отсрочку.

Основания для освобождения от призыва определены в статье 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Среди них — опекуны недееспособных родственников и родители детей с инвалидностью. Если мужчина официально имеет статус опекуна или осуществляет постоянный уход, он получает право на отсрочку от мобилизации.

Ключевой момент: отсрочку нужно оформить официально. Наличие обстоятельств, которые дают на нее право, не означает автоматического освобождения от мобилизации. Без соответствующего решения мужчину могут призвать на общих основаниях.

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Кроме тех, кто ухаживает за человеком с инвалидностью, принудительно не призовут:

мужчин до 25 лет (с отдельными исключениями) и старше 60 лет;

лиц с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, которых признали непригодными к службе;

забронированных работников критически важных предприятий;

студентов, впервые получающих высшее образование;

педагогических работников учебных заведений.

Как оформить отсрочку

Чтобы подтвердить право не идти в армию, мужчине стоит обратиться в ТЦК или ЦНАП с заявлением и документами, подтверждающими статус опекуна или родственную связь, а также предоставить справку об установлении инвалидности. Отсрочка имеет ограниченный срок действия, поэтому ее нужно периодически продлевать.

Отдельно подчеркивается: если сам мужчина имеет инвалидность или непригоден по состоянию здоровья, его исключают из воинского учета и не могут призвать принудительно. В то же время бронирование и отсрочка тоже имеют срок — после его завершения работодателю или самому человеку придется обновлять документы.

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