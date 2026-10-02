Работа в Украине станет доступнее для миллионов людей: Министерство экономики и окружающей среды в 2027 году сосредоточится на четырех программах, которые должны вернуть украинцев на рынок труда и до 2030 года привлечь не менее 2 миллионов человек.

Работа в Харьковской области с зарплатой до 50 000 гривен — лишь часть более широкой картины. Министерство экономики и окружающей среды анонсировало четыре программы, которые с 2027 года должны вернуть на рынок труда не менее 2 миллионов человек до 2030 года.

По данным ведомства, вне рынка труда сейчас находятся почти 7 миллионов украинцев, тогда как три из четырех компаний жалуются на нехватку кадров. «Наша задача — соединить эти две потребности: помочь людям найти работу, начать собственное дело или получить новые навыки, а бизнесу — найти работников», — пояснил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Какие четыре программы запускают в 2027 году

«Опыт имеет значение» («Досвід має значення») — масштабирование программы для людей в возрасте 50+. Благодаря проекту уже 2,5 тысячи украинцев нашли работу.

«Совмещать и расти» («Поєднувати та зростати») — новый проект для молодых родителей, прежде всего женщин, которые хотят вернуться к работе после рождения ребенка. Участников будут сопровождать от определения потребностей и консультаций до трудоустройства или открытия собственного дела.

«Это мое дело» («Це моя справа») — продолжение программы для будущих молодых предпринимателей, участниками которой уже стали более 1 000 человек. Она предусматривает обучение, развитие бизнес-идеи и менторское сопровождение.

«Молодежная гарантия» («Молодіжна гарантія») — развитие проекта проактивного карьерного сопровождения молодежи в возрасте 15–35 лет, которая еще не определилась с будущей профессией.

Отдельно государство продолжит компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ и обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью, а также грантовые программы для малого бизнеса. Для усиления связи между соискателями работы и работодателями подписали Хартию устойчивости человеческого капитала — к ней присоединились 36 подписантов, 3 бизнес-ассоциации и около 1 200 представителей бизнеса.

Как присоединиться к программам

Чтобы получить консультацию или поддержку в трудоустройстве, украинцы могут обратиться в службу занятости по месту жительства. Детали запуска новых проектов и условия участия Минэкономики обнародует дополнительно на официальном сайте ведомства.