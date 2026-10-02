Мобилизация в Украине вновь стала предметом судебного спора: Харьковский окружной административный суд отменил решение ТЦК, который отказал в отсрочке мужчине, ухаживающему за отцом с инвалидностью I группы.

Отсрочка по уходу за родителями во время мобилизации в Украине не всегда оформляется без препятствий: Харьковский окружной административный суд признал незаконным отказ ТЦК в отсрочке мужчине, который ухаживает за отцом с инвалидностью I группы, и отменил решение комиссии.

Как сообщает УНИАН, мужчина состоит на военном учете с 4 марта 2025 года. Он — сын лица с бессрочной инвалидностью I группы и лица пенсионного возраста. Отсрочку он оформлял по пункту 13 части 1 статьи 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Впервые заявление мужчина подал 24 июня 2024 года и получил отсрочку до 10 ноября. Далее продлевал ее 5 февраля 2025 года (действовала до 8 мая) и 9 июня 2025 года (до 7 августа). А когда 12 августа подал документы в четвертый раз, комиссия ТЦК приняла решение об отказе.

Почему ТЦК отказал в отсрочке

Протоколом №109 от 28 августа 2025 года мужчине отказали. Комиссия исходила из того, что отец имеет инвалидность I группы, но состоит в браке с женщиной, которая не является военнообязанной и достигла пенсионного возраста. По мнению ТЦК, супруга могла бы содержать мужа, поэтому условие об отсутствии других обязанных лиц якобы не выполняется. Комиссия ссылалась на статью 75 Семейного кодекса Украины.

Мужчина с таким решением не согласился. Он подчеркивал, что отец имеет инвалидность I группы, а мать достигла пенсионного возраста и фактически не может содержать мужа. Также обратил внимание суда, что при аналогичных обстоятельствах ему уже несколько раз предоставляли отсрочку, а изменение позиции комиссии без обоснования является неправомерным.

Что решил суд

Суд, изучив дело №520/24573/25, признал, что представленных документов было достаточно для предоставления отсрочки. Решение комиссии №109 от 28 августа 2025 года отменили как противоправное. Однако обязывать ТЦК повторно рассматривать заявление суд не стал.

Причина в том, что после спорного отказа вопрос фактически решился: 10 декабря 2025 года и 6 февраля 2026 года комиссия предоставила мужчине следующие отсрочки. Заявление от 12 августа 2025 года исчерпало свое действие, поэтому повторное рассмотрение не обеспечило бы эффективной защиты прав. Иск удовлетворили частично.

Какие документы нужны для отсрочки по уходу за родителями

Согласно постановлению Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, следует подтвердить инвалидность отца или матери, родственную связь с военнообязанным и отсутствие других лиц, которые не являются военнообязанными и обязаны содержать лицо с инвалидностью. Нетрудоспособным считается лицо, достигшее пенсионного возраста или имеющее инвалидность.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: адвокат рассказал, в каких 6 случаях отсрочку отменят автоматически.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: юрист рассказал, куда придет повестка, если человек за границей.