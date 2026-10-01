После очередного перерасчета размер льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг может измениться — выплата становится меньше, а иногда человек вообще теряет право на нее. В Пенсионном фонде объяснили, какие обстоятельства чаще всего влияют на решение.

Льгота для пенсионеров в Украине после перерасчета может исчезнуть, если изменились доходы, состав семьи или другие обстоятельства. Об этом сообщает ПФУ

Почему исчезает скидка на коммуналку

Самая распространенная причина — изменение дохода семьи. Для части получателей скидка на коммунальные услуги зависит от дохода: в 2026 году ее предоставляют, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не превышает 4 660 гривен.

Право на выплату Пенсионный фонд определяет автоматически, в частности по данным налоговой службы. Если во время перерасчета доход превысил порог, деньги могут перестать начислять.

В то же время это касается не всех: участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших Защитников скидки предоставляются независимо от дохода.

Также на размер выплаты влияют изменения в составе семьи, переезд, изменение перечня коммунальных услуг и окончание срока действия удостоверения, подтверждающего право на скидку.

Что делать, если выплату прекратили

Если вместо скидки назначили жилищную субсидию, выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем назначения субсидии. Для льготников, чье право зависит от дохода, субсидия может стать альтернативой — для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Об изменении состава семьи, места проживания или перечня услуг следует сообщать в орган Пенсионного фонда. Если срок действия удостоверения истек, также стоит обратиться в Фонд, чтобы подтвердить право на выплату на новый период.

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